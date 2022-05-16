"Газпром" не видит форс-мажора в краже газа оккупантами в Луганской области

Украинский оператор Газотранспортной системы (ОГТСУ) обратился к "Газпрому" с объявлением форс-мажора из-за невозможности контролировать ситуацию в оккупированном Новопскове, но в российском монополисте проблемы в краже газа из системы не заметили.

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ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", однако в "Газпроме" считают, что не существует оснований для форс-мажора, и нет препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", — отмечают в "Газпроме", пишет российский "Интерфакс".

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Напомним, Оператор ГТС Украины ранее объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". По этому маршруту проходило 24% транзита российского газа через Украину. По данным ОГТСУ, остановка приема газа в точке "Сохрановка" произошла вследствие зафиксированного несанкционированного отбора транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. "Фактически речь идет о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов. В результате фактов прямого вмешательства оккупантов в режимы работы украинской ГТС ОГТСУ был вынужден объявить форс-мажор по точке "Сохрановка", — сообщил ОГТСУ. По мнению Оператора, теперь весь транзит должен идти через точку входа "Суджа".

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"Газпром" прекратил транспортировку газа через станцию на востоке Украины

"Согласно существующему транзитному соглашению на 2020-2025 годы, предусматривавшему транзит 65 млрд куб. м природного газа в 2020 году, контрактная мощность по точке "Суджа" составляла 150,7 млн. куб. м в сутки. Более того, аналогичный перенос мощностей из ГИС "Сохрановка" на ГИС "Суджа" уже происходил с 12 по 25 октября 2020 в связи с плановыми ремонтами. Тогда транзит газа через точку входа "Суджа" составлял 165,1 млн. куб. м в сутки", — отметили в ОГТСУ.

Впрочем, в "Газпроме" пока не согласны перевести весь транзит на "Суджу", что обеспечивает 76% объема транзита газа, утверждая, что это "невозможно", и требуют вернуть работу станции на оккупированной территории "Сохрановка".

Как ранее сообщалось, утром 11 мая "Газпром" прекратил транспортировку газа из России до точки "Сохрановка" на украинской территории.