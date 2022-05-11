"Газпром" прекратил транспортировку газа через станцию на востоке Украины

Кроме того, Украину лишили возможности транспортировать газ к потребителям Луганской и Донецкой областей.

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Утром 11 мая "Газпром" прекратил транспортировку из России до точки "Сохрановка" на украинской территории. Об этом сообщил руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. По его словам, при этом на оккупированных территориях Украины были несанкционированно перекрыты краны магистрального газопровода "Шебелинка – Новопсков", по которому газ поступал в Луганскую и Донецкую области.

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"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей, — заявил Макогон. — Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий".

Транзит газа остановился

Оператор ГТС Украины сообщил, что "Газпром" закрыл кран на магистральном газопроводе "Союз" на территории России в 6:55. Таким образом, был приостановлен транзит газа от газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка".

"В 9:00 диспетчеры ОГТСУ зафиксировали несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов в районе компрессорной станции "Новопсков" на оккупированной территории, а именно: кранов на магистральном газопроводе "Союз", а также магистральном газопроводе "Новопсков — Шебелинка", — сказано в сообщении компании. Из-за этого транзит природного газа через ГИС "Сохрановка" остановился.

В компании также отметили, что 9 мая диспетчеры ОГТСУ получили информацию о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по газопроводу "Союз". Был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей.

"Фактически речь идет о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов. В результате фактов прямого вмешательства оккупантов в режимы работы украинской ГТС ОГТСУ был вынужден объявить форс-мажор по точке "Сохрановка", — отметили в компании.

[ + – ] Транзит газа предлагают перенести на ГИС "Суджа", расположенную на подконтрольной Украине территории

Там предлагают перенести транзит газа на ГИС "Суджа", расположенную на подконтрольной Украине территории, мощность этой станции вдвое превышает объемы, предусмотренные действующим контрактом.

"Качай или плати"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина ожидает от "Газпрома" оплату за транзит газа вне зависимости от его подачи. Он напомнил о подписанном в 2019 году транзитном соглашении с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, условия которого отражены в формуле "качай или плати". "Поэтому подавать ли газ для транзита — это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ — это долг по контракту", — подчеркнул Витренко.

Напомним, 10 мая национальный оператор ГТС Украины сообщил о прекращении транзита российского газа в ГИС "Сохрановка". Такое решение приняли из-за потери контроля на важных инфраструктурных объектах, которые теперь находятся на оккупированной территории. Помимо потери доступа к газоизмерительной станции в Сохрановке, украинские технологи не могут попасть и на компрессорную станцию "Новопсков". Именно через нее осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м. в сутки) из РФ в Европу.