"Газпром" припинив транспортування газу через станцію на сході України

Крім того, Україну позбавили можливості транспортувати газ до споживачів Луганської та Донецької областей.

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Вранці, 11 травня "Газпром" припинив транспортування з Росії до точки "Сохранівка" на українській території. Про це повідомив керівник ТОВ "Оператор ДМС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон. За його словами, водночас на окупованих територіях України несанкціоновано перекрили крани магістрального газопроводу "Шебелінка – Новопсков", по якому газ надходив до Луганської та Донецької області.

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"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецької областей, — заявив Макогон. — Влада Росії несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій".

Транзит газу зупинився

Оператор ГТС України повідомив, що "Газпром" закрив кран на магістральному газопроводі "Союз" на території Росії о 6:55. Так припинено транзит газу від газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка".

"О 9:00 диспетчери ОГТСУ зафіксували несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, що свідчать про закриття газових кранів у районі компресорної станції "Новопсков" на окупованій території, а саме: кранів на магістральному газопроводі "Союз", а також магістральному газопроводі "Новопсков", — сказано в повідомленні компанії, через що транзит природного газу через ГВС "Сохранівка" зупинився.

У компанії також зазначили, що 9 травня диспетчери ОГТСУ отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу газопроводом "Союз". Зафіксовано несанкціонований відбір транзитного газу з газопроводу "Союз" до газопроводів на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей.

"Фактично йдеться про крадіжки газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. Внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор на точкці "Сохранівка", — зазначили в компанії.

[ + – ] Транзит газу пропонують перенести на ГВС "Суджа", розташованій на підконтрольній Україні території

Там пропонують перенести транзит газу на ГВС "Суджа", розташованій на підконтрольній Україні території, потужність цієї станції вдвічі перевищує обсяги, передбачені чинним контрактом.

"Качай або плати"

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна очікує від "Газпрому" оплату за транзит газу незалежно від його подання. Він нагадав про підписану у 2019 році транзитну угоду з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, умови якої зображені у формулі "качай або плати". "Тому чи подавати газ для транзиту — це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ — це борг за контрактом", — наголосив Вітренко.

Нагадаємо, 10 травня національний оператор ГТС України повідомив про припинення транзиту російського газу до ГВС "Сохранівка". Таке рішення ухвалили через втрату контролю на важливих інфраструктурних об'єктах, які наразі знаходяться на окупованій території. Крім втрати доступу до газовимірювальної станції у Сохранівці, українські технологи не можуть потрапити й на компресорну станцію "Новопсков". Саме через неї здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.