Израиль увеличит добычу природного газа, чтобы выйти на рынок Европы, — СМИ

По словам представителей Министерства энергетики, в ближайшие несколько лет страна увеличит добычу газа с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров. Для этого будут запускаться новые месторождения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Министерстве энергетики Израиля заявили о готовности увеличить добычу газа, сообщает агентство Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Представители ведомства отметили, что в ближайшие несколько лет страна сможет увеличить объем добычи газа с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров по мере расширения текущих проектов и запуска новых месторождений.

На данный момент Израиль поставляет газ на свой собственный рынок и через местную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию. Большая часть дополнительного газа предназначена для Европы. Тем не менее, в правительстве считают, что смогут в ближайшее время выйти на европейский рынок и реализовывать свой газ там.

"Мы надеемся создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь соглашения", — сказал Лиор Шилат, генеральный директор министерства энергетики Израиля.

Чиновник совершил визит на буровое судно в Карише, газовом месторождении около 90 км от побережья Израиля. Этот источник газа должен быть введен в эксплуатацию в конце этого года.

В случае успешной добычи газа в Израиле прогнозируют выйти на достаточный объем производства, чтобы заключать сделки с европейскими странами.

"Вначале это будут небольшие объемы, и постепенно, по мере роста производственных и доставочных мощностей они будут увеличиваться", — сказал Шиллат.

По его словам, подобные соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а затем сделки заключаются в частном секторе. Согласно прогнозам, Израиль сможет продавать газ европейским странам не раньше 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что "Газпром" не видит форс-мажора в краже газа оккупантами в Луганской области. Украинский оператор Газотранспортной системы (ОГТСУ) обратился к "Газпрому" с объявлением форс-мажора из-за невозможности контролировать ситуацию в оккупированном Новопскове, но в российском монополисте проблемы в краже газа из системы не заметили.

Также мы рассказывали, что РФ запретила поставки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа". По словам представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, Польша якобы "неоднократно нарушала права компании" и получала российский газ реверсом из Германии.