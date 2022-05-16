Італійський енергетичний гігант Eni відкриє в "Газпромбанку" рубльовий рахунок, — Bloomberg

Як вдалося з'ясувати журналістам, у компанії на такий крок вирішили піти після того, як Євросоюз пом'якшив газовий тиск на Росію. При цьому рахунок нібито відкриють у середу.

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Італійський енергетичний гігант "Eni SpA" готовий виконати вимоги Росії та відкрити банківський рахунок у рублях, повідомляє видання Bloomberg.

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У компанії вирішили піти на такий крок після того, як Європейський Союз пом'якшив свою позицію у протистоянні з Кремлем щодо найважливіших постачань газу.

Джерела видання зазначають, що вже в середу Eni перейде до відкриття рахунків у рублях і євро в "Газпромбанку", щоб вчасно зробити платежі цього місяця та уникнути будь-яких ризиків для постачання газу.

Зазначається, що протягом кількох тижнів європейські компанії та їхні юристи з'ясовували, як задовольнити вимогу Володимира Путіна щодо оплати газу в рубльовому еквіваленті, не порушуючи санкції, спрямовані на покарання Росії за війну в Україні.

Польща відмовилася прийняти нові умови і їй негайно відключили подачу газу. Проте в інших країнах увесь цей час продовжували шукати альтернативні шляхи, щоби не порушувати спільні рішення Євросоюзу.

Водночас, у самій компанії "Eni SpA" поки що ніяк не коментують це рішення, назвавши інформацію "чутками". Євросоюз спочатку заперечував проти вимоги Кремля перевести оплату за газ у рублі, оскільки вважав, що цей крок безпосередньо пов'язаний із Центробанком РФ, який потрапив під санкції ЄС.

Раніше Фокус розповідав, що уряд Ізраїлю має намір збільшити обсяги видобутку газу, щоб 2024 року повністю замінити Росію на європейському ринку. За словами представників Міністерства енергетики, у найближчі кілька років країна збільшить видобуток газу з 20 млрд. кубометрів до приблизно 40 млрд. кубометрів. Для цього запускатимуться нові родовища.

Також ми повідомляли, що "Газпром" не бачить форс-мажору у крадіжці газу окупантами у Луганській області. Український оператор Газотранспортної системи (ОДТСУ) звернувся до "Газпрому" з оголошенням форс-мажору через неможливість контролювати ситуацію в окупованому Новопскові, але в російському монополісті проблеми в крадіжці газу із системи не помітили.