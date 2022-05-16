Итальянский энергетический гигант Eni откроет в "Газпромбанке" рублевый счет, — Bloomberg

Как удалось выяснить журналистам, в компании на такой шаг решили пойти после того, как Евросоюз смягчил газовое давление на Россию. При чем счет якобы откроют в эту среду.

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Итальянский энергетический гигант "Eni SpA" готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях, сообщает издание Bloomberg.

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В компании решили пойти на такой шаг после того, как Европейский союз смягчил свою позицию в противостоянии с Кремлем по поводу важнейших поставок газа.

Источники издания отмечают, что уже в среду Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в "Газпромбанке", чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставок газа.

Отмечается, что в течение нескольких недель европейские компании и их юристы выясняли, как удовлетворить требование Владимира Путина по оплате газа в рублевом эквиваленте, не нарушая санкции, направленные на наказание России за войну в Украине.

Польша отказалась принять новые условия, и ей немедленно отключили подачу газа. Однако в других странах все это время продолжали искать альтернативные пути, чтобы не нарушать общие решения Евросоюза.

В то же время, в самой компании "Eni SpA" пока никак не комментируют это решение, назвав информацию "слухами". Евросоюз изначально возражал против требования Кремля перевести оплату за газ в рубли, поскольку считал, что этот шаг напрямую связан с Центробанком РФ, который попал под санкции ЕС.

Ранее Фокус рассказывал, что правительство Израиля намерено увеличить объемы добычи газа, чтобы в 2024 году полностью заменить Россию на европейском рынке. По словам представителей Министерства энергетики, в ближайшие несколько лет страна увеличит добычу газа с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров. Для этого будут запускаться новые месторождения.

Также мы сообщали, что "Газпром" не видит форс-мажора в краже газа оккупантами в Луганской области. Украинский оператор Газотранспортной системы (ОГТСУ) обратился к "Газпрому" с объявлением форс-мажора из-за невозможности контролировать ситуацию в оккупированном Новопскове, но в российском монополисте проблемы в краже газа из системы не заметили.