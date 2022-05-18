Австрія позбавила "Газпром" доступу до найбільшого сховища газу в Європі

Рішення влади позбавити російську компанію доступу до газосховища в Хайдаху пов'язане з бажанням скоротити залежність від поставок природного газу РФ та вирішити питання недостатньої заповненості об'єкта.

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Уряд Австрії вирішив позбавити "Газпром" доступу до газосховища в Хайдаху, передмісті Зальцбурга, повідомляє видання DW.

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Цей крок мотивований бажанням австрійської влади скоротити залежність від постачання природного газу з Росії. Сховище у передмісті Зальцбурга використовується для газопостачання Німеччини, але відіграє стратегічно важливу роль і для Австрії, оскільки досі частина газу з ПСГ у Хайдаху Німеччина перекачувала назад в австрійські землі Тіроль та Форарльберг.

Крім того, австрійська влада так намагається вирішити питання недостатньої заповненості цього сховища. Його частина використовується дочірньою компанією російського холдингу Gazprom Germania, яка регулярно поповнює об'єкт газом, тоді як друга частина, яку використовує дочірня компанія "Газпрому" GSA, залишається порожньою.

"Якщо "Газпром" не поповнює запаси, то доступ отримають інші, це цілком виправдано", — заявила міністриня у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер під час засідання у Відні.

Також зазначається, що Австрія планує збільшити стратегічні запаси газу за допомогою постачання з третіх країн на 7,4 ТВтч до 20 ТВтч. Це дозволить знизити частку російського газу в Австрії до 70%.

Раніше Фокус розповідав, що італійська компанія Eni відкриває рахунки у "Газпромбанку". Рішення у компанії пояснили проханням "Газпром експорту". Водночас в Eni додали, що готові дотримуватися наявних і майбутніх санкцій ЄС.

Водночас у Єврокомісії зазначили, що відкриття рублевих рахунків для оплати за російський газ суперечить санкціям. Представники ЄС заявили, що відкриття газовими імпортерами рублевих рахунків у Газпромбанку вважатиметься порушенням санкцій. Водночас компанії все ще можуть розраховуватися за російський газ у євро чи доларах згідно з контрактами.