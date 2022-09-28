В Польше открылся новый газопровод: норвежский газ приходит на смену российскому

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, открытие "Балтийской трубы" знаменует конец эпохи доминирования России в сфере газового экспорта. Газопровод начнет работу с 1 октября, а на полную мощность выйдет к декабрю.

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Накануне в польском городе Голенюв (Щецинское воеводство) состоялось открытие газопровода Baltic Pipe, который, по замыслу инженеров, поможет отчасти заменить российский газ в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Через новый газопровод, проложенный между Польшей и Данией, несколько стран на континенте будут получать газ из Норвегии. Ориентировочный годовой объем поставок — 10 млрд. кубометров. Газопровод начнет работу уже с 1 октября, а на полную мощность его планируют вывести к декабрю.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, присутствовавший на открытии "Балтийской трубы", отметил, что это событие знаменует начало конца эпохи доминирования России в сфере газового экспорта.

Моравецкий назвал уходящую эпоху "эпохой шантажа, угроз и вымогательств".

[ + – ] Представители польского руководства на торжественном открытии "Балтийской трубы".

За год в Польше потребляют порядка 20 млрд кубометров газа, около половины от этого объема прежде шло через газопровод "Ямал-Европа". В апреле руководство Польши отказалось платить за газ в российских рублях — и "Газпром" перекрыл поставки. Польша, в свою очередь, расторгла газовое соглашение с РФ.

В качестве ответных мер за военную агрессию РФ в отношении Украины Евросоюз остановил введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", несмотря на то, что оставалось его только сертифицировать. В начале осени уже "Газпром" остановил прокачку по газопроводу "Северный поток – 1", сославшись на технические сложности.

Напомним, что шведские сейсмологи пришли к выводу, что сила недавних взрывов на нитях газопровода "Северный поток" эквивалентна "100 кг динамита". По оценкам военного аналитика Майкла Кларка, для разрушений такой силы понадобилась бы использовать подлодку. И это не обычный теракт, поскольку к таким действиям имеет отношение правительство отдельной страны.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО может применить "5 статью", если докажут, что взрыв на "Северных потоках" — дело рук РФ. По словам дипломата Павла Климкина, человечество, возможно, стоит на пороге геополитической мясорубки, которая изменит мир. А посредством диверсий на "СП" Кремль пытается отвлечь внимание от псевдореферендумов в Украине.