За словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, відкриття "Балтійської труби" знаменує кінець епохи домінування Росії у сфері газового експорту. Газопровід розпочне роботу з 1 жовтня, а на повну потужність вийде до грудня.

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Напередодні в польському місті Голенюв (Щецинське воєводство) відбулося відкриття газопроводу Baltic Pipe, який, за задумом інженерів, допоможе частково замінити російський газ у Європі. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Через новий газопровід, прокладений між Польщею та Данією, кілька країн на континенті отримуватимуть газ із Норвегії. Орієнтовний річний обсяг постачання — 10 млрд кубометрів. Газопровід розпочне роботу вже з 1 жовтня, а на повну потужність його планують вивести до грудня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який був присутній на відкритті "Балтійської труби", зазначив, що ця подія знаменує початок кінця епохи домінування Росії у сфері газового експорту.

Моравецький назвав епоху, що минає, "епохою шантажу, погроз і здирств".

[ + – ] Представники польського керівництва на урочистому відкритті "Балтійської труби".

За рік у Польщі споживають близько 20 млрд кубометрів газу, близько половини від цього обсягу раніше йшло через газопровід "Ямал-Європа". У квітні керівництво Польщі відмовилося платити за газ у російських рублях, і "Газпром" перекрив постачання. Польща, зі свого боку, розірвала газову угоду з РФ.

Як заходи у відповідь на військову агресію РФ щодо України Євросоюз зупинив введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що залишалося його тільки сертифікувати. На початку осені вже "Газпром" зупинив прокачування газопроводом "Північний потік-1", пославшись на технічні складності.

Нагадаємо, що шведські сейсмологи дійшли висновку, що сила недавніх вибухів на нитках газопроводу "Північний потік" еквівалентна "100 кг динаміту". За оцінками військового аналітика Майкла Кларка, для руйнувань такої сили знадобилася використовувати підводний човен. І це не звичайний теракт, оскільки до таких дій стосується уряд окремої країни.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО може застосувати "5 статтю", якщо доведуть, що вибух на "Північних потоках" — справа рук РФ. За словами дипломата Павла Клімкіна, людство, можливо, стоїть на порозі геополітичної м'ясорубки, яка змінить світ. А через диверсії на "ПП" Кремль намагається відвернути увагу від псевдореферендумів в Україні.