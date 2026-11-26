Специально для некоторых категорий украинцев поясняю, что план повышения тарифов на коммунальные услуги был согласован и запланирован Министерством экономики, которое тогда возглавлял нынешний заместитель главы ОП Соболев, ещё в 2025 году, и повышение должно было начаться в 2026 году.

В этом году, по всей видимости, было принято политическое решение не повышать тарифы — ну, это, конечно, было бы политическим самоубийством.

МВФ недавно в октябрьском отчете опубликовал два сценария роста тарифов на период 2027–2029 годов, что приведет к увеличению коммунальных платежей до 11–12 тысяч гривен в месяц.

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При этом украинцев ждет значительное повышение тарифов уже весной 2027 года, ведь именно тогда должны быть выполнены требования МВФ.

МВФ представил два сценария. В первом — повышение тарифов на электроэнергию на 50%, а во втором — на 100%. Соответственно, стоимость газа предложили повысить на 100% и на 150%. Это автоматически повлечет за собой рост тарифов на тепло, на горячую воду и одновременно повышение тарифов на обслуживание многоквартирных домов".

Будет ли это решение окончательно принято, пока неясно, поскольку власти будут рассматривать его с учетом предстоящих выборов, но то, что рост неизбежен и он будет очень болезненным для подавляющего большинства украинцев — это факт.

И то, что это приведет к катастрофической задолженности за потребленные коммунальные услуги и потере многими украинцами собственного имущества — это, к сожалению, также факт.

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