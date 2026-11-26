Новые цифры в платежках: когда коммуналка в Украине достигнет 11-12 тысяч гривен
Повышение коммунальных тарифов неизбежно, его следует ждать уже весной, а в 2029 году украинцы увидят в платежках суммы 11–12 тысяч гривен в месяц, предрекает эксперт в коммунальной сфере Олег Попенко. Собственно, новые цифры должны были появиться уже в 2026-м, но власти решили взять паузу — очевидно, по политическим мотивам.
Специально для некоторых категорий украинцев поясняю, что план повышения тарифов на коммунальные услуги был согласован и запланирован Министерством экономики, которое тогда возглавлял нынешний заместитель главы ОП Соболев, ещё в 2025 году, и повышение должно было начаться в 2026 году.
В этом году, по всей видимости, было принято политическое решение не повышать тарифы — ну, это, конечно, было бы политическим самоубийством.
МВФ недавно в октябрьском отчете опубликовал два сценария роста тарифов на период 2027–2029 годов, что приведет к увеличению коммунальных платежей до 11–12 тысяч гривен в месяц.
При этом украинцев ждет значительное повышение тарифов уже весной 2027 года, ведь именно тогда должны быть выполнены требования МВФ.
МВФ представил два сценария. В первом — повышение тарифов на электроэнергию на 50%, а во втором — на 100%. Соответственно, стоимость газа предложили повысить на 100% и на 150%. Это автоматически повлечет за собой рост тарифов на тепло, на горячую воду и одновременно повышение тарифов на обслуживание многоквартирных домов".
Будет ли это решение окончательно принято, пока неясно, поскольку власти будут рассматривать его с учетом предстоящих выборов, но то, что рост неизбежен и он будет очень болезненным для подавляющего большинства украинцев — это факт.
И то, что это приведет к катастрофической задолженности за потребленные коммунальные услуги и потере многими украинцами собственного имущества — это, к сожалению, также факт.
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