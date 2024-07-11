Фантазия о солнечных батареях: почему школы не получат этот источник энергии до зимы
Эксперт энергорынка Олег Попенко считает нереалистичным распоряжение Министерства образования об установке солнечных батарей на украинских школах до начала отопительного сезона. По процедуре и по технологии, это просто невозможно сделать в оставшийся срок.
Минобразования издало приказ — всем школам срочно установить солнечные батареи, как подготовку к отопительному сезону.
И у меня возникли двоякие ощущения.
С одной стороны, действительно нужно было это сделать, еще лет 10 назад, но это "срочно" при подготовке к отопительному сезону вызывает определенный диссонанс.
Потому что в рамках, как написано, подготовки к отопительному сезону, нужно сначала проголосовать за выделение средств в местном бюджете (собрать сессию), затем провести процедуру закупки по разработке проекта, затем разработать сам проект, после того объявить процедуру закупки по монтажу и подключению солнечных батарей к сети.
На все это, по моим очень скромным подсчетам, пройдет минимум полгода.
То есть работы закончить до конца года не удастся, и подрядчик-исполнитель не будет браться в большинстве за эти работы, потому что с ним не рассчитаются.
Я о чем.
Если бы Минобразования подумал раньше месяца на четыре, в начале марта, то мы уже бы имели проекты и проводили закупку по монтажу.
А на сегодня это очередная инициатива, которая физически не может быть выполнена.
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