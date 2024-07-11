Фантазия о солнечных батареях: почему школы не получат этот источник энергии до зимы

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Минобразования издало приказ — всем школам срочно установить солнечные батареи, как подготовку к отопительному сезону.

И у меня возникли двоякие ощущения.

С одной стороны, действительно нужно было это сделать, еще лет 10 назад, но это "срочно" при подготовке к отопительному сезону вызывает определенный диссонанс.

Потому что в рамках, как написано, подготовки к отопительному сезону, нужно сначала проголосовать за выделение средств в местном бюджете (собрать сессию), затем провести процедуру закупки по разработке проекта, затем разработать сам проект, после того объявить процедуру закупки по монтажу и подключению солнечных батарей к сети.

На все это, по моим очень скромным подсчетам, пройдет минимум полгода.

То есть работы закончить до конца года не удастся, и подрядчик-исполнитель не будет браться в большинстве за эти работы, потому что с ним не рассчитаются.

Я о чем.

Если бы Минобразования подумал раньше месяца на четыре, в начале марта, то мы уже бы имели проекты и проводили закупку по монтажу.

А на сегодня это очередная инициатива, которая физически не может быть выполнена.

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