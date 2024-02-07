Украинцы будут по-новому платить за коммуналку: Шмыгаль сообщил подробности

По словам премьер-министра, бытовые потребители должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.

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Стоимость целого ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будут пересчитывать по новому механизму. Планируется, что после изменений потребители смогут платить только за те услуги, которые были предоставлены качественно. Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Как отметил он, для перерасчета будет создан четкий алгоритм, с принципом "плати за то, что получил". Его будут применять для перерасчета следующих коммунальных услуг:

тепловая энергия;

горячая вода;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

вывоз мусора.

"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", — сказал он.

Когда будут производить перерасчет

Представитель Кабмина в Верховной Раде в своем Telegram-канале объяснил, что перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет происходить:

за непредоставление коммунальных услуг;

за предоставление услуг не в полном объеме;

за предоставление услуг ненадлежащего качества.

Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозу отходов. Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг. Их будут учитывать для пересчета стоимости.

Так, Кабмин определил процедуру, по которой будет осуществляться соответствующий перерасчет, в зависимости от вида договора между поставщиком и потребителем и условия, при которых перерасчет проводить не будут.

Также правительство установило, что порядок пересчета не будет применяться на территориях, где продолжаются боевые действия или временно оккупированные Россией. Утверждением перечня занимаются в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Отдельно подчеркну, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными", — добавил Денис Шмыгаль.

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Тем временем напомним, что в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34% а с июля — еще на 15%. Решение об этом должна принять Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также Фокус рассказывал, у кого из украинцев есть право экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.