"Могут заплатить за два года вперед": у кого в Украине самый большой долг по коммуналке

По словам директора аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, Печерск в Киеве — самый большой должник по коммуналке.

Related video

Задолженность украинцев по коммунальным услугам не так велика, как утверждают некоторые СМИ, а самые большие долги — у жителей Печерского и Оболонского районов Киева. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Так, ранее народный депутат Алексей Кучеренко утверждал, что долги украинцев по коммуналке могли уже достичь 35 млрд гривен. В Днепропетровской области долги оценивают в 417 млн гривен, в Киеве это 206 млн. По словам Сергиенко, эти цифры вызывают сомнения. Он отметил, что, к примеру, на конец 2021 года общая задолженность всего населения по всем коммунальным услугам составляла от 73 до 82 млрд гривен. По его мнению, это примерно три месячных платежа.

Важно

1,2 млрд гривен долгов: в Yasno рассказали, сколько киевлян и днепрян останутся без света

"За все годы моего наблюдения на основе статистики уровень платежей населения составляет 94-96%. То есть, люди на самом деле платят регулярно <…> Есть постановление правительства еще в 2022 году, где-то через месяц после начала большой войны, которое освобождало людей под оккупацией от всех платежей. Хотя платежки они получали, потому что так работает система, компьютерную программу надо переписать", — пояснил он.

Кто самый большой должник по коммуналке в Украине

По мнению Сергиенко, наиболее проблемными в плане задолженности являются Печерский район Киева и Оболонские Липки.

"А разговоры, что "богатые задолжали", соответствуют действительности на Печерске. Оказывается, Печерск в Киеве — самый большой должник. Люди просто купили квартиры, но там не живут. Для них сделать задолженность на год, а потом прийти и заплатить за два года вперед — это элементарно", — считает он.

Сергиенко также проанализировал тарифы на коммунальные услуги в Украине.

"По электроэнергии в Украине в целом — есть рыночная стоимость 5,5 грн за киловатт. Мы до этого повышения платили 1,44 грн, а подняли до 2,68 грн. Это было политическое решение правительства, но ведь надо компенсировать разницу между 5,5 грн и 2,68 грн", — отметил он.

Напомним, 11 января сообщалось, что украинцам начнут отключать свет из-за долгов с конца месяца. Гендиректор компании Сергей Коваленко объяснил, что без электричества в первую очередь останутся клиенты с самыми большими задолженностями.