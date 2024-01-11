Украинцам начнут отключать свет из-за долгов с конца января, — Yasno

Гендиректор компании Сергей Коваленко объяснил, что без света в первую очередь останутся клиенты с самыми большими задолженностями.

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Отключать электроэнергию из-за долгов украинцам начнут уже в конце января. Об этом сказал в эфире телемарафона генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

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По его словам, первые отключения начнутся, приблизительно, с 29 января. Сейчас компания активно работает с клиентами и предупреждает их об изменениях, рассылая им сообщения. Также операторы звонят должникам и просят погасить задолженность.

"Предупреждение, как официальный документ, рассылается за 10 дней до отключения. Получатель получает время, а за пять дней Сети присылают свое письмо-предупреждение. То есть у потребителя есть десять дней, чтобы разрешить ситуацию и погасить долг", — рассказал он.

Он отметил, что рейтинг должников составляется по двум критериям:

наивысшего по сумме долга;

глубине долга — как долго потребитель не оплачивал счета за электроэнергию.

Отключать в первую очередь будут тех клиентов, кто накопил большую задолженность и дольше всего не платит. После предупреждения через 10 дней происходит отключение, если долг не уплачен.

Однако должники, которые не могут оплатить долг, могут заключить договор-рассрочки. Им установят график погашения долга. Если же свет выключат, то для восстановления электроснабжения нужно:

оплатить долг;

рассчитаться за подключение.

Свет потребителю вернут в течение пяти дней.

Напомним, 29 декабря украинский Кабмин принял постановление и отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также предприятия теперь не предоставлять коммунальные услуги из-за неуплаты или оплаты не в полном объеме со стороны населения.

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По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за возросших долгов, причем за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы.