Аліменти зростуть у 2024 році: скільки потрібно буде платити на дітей

За інформацією Міністерства юстиції, у 2024 році розмір аліментів дітям до шестирічного віку встановлений у розмірі 1 281 гривень, а з 6 до 18 років — 1 598 гривень.

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Після того як в Україні підвищився прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року, який впливає на більшість соцвиплат, то й рівень аліментів теж зміниться. Розмір виплат збільшиться, але залежатиме від віку дитини. Про це повідомила пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Яким буде розмір аліментів у 2024 році

Зазначається, що відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" в Україні з 1 січня підвищився прожитковий мінімум. Так, тепер на одну особу він становить 2,92 тисячі гривень на місяць. З підвищенням прожиткового мінімуму суми для соціальних груп населення будуть такими:

для дітей до шести років — 2 563 гривні;

для дітей віком від шести до 18 років — 3 196 гривень;

для працездатних осіб — 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня.

Згідно зі статтею 182 Сімейного кодексу, сума аліментів на одну дитину не може бути меншою, ніж частка в 50% від обсягу прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Тобто з 1 січня 2024-го мінімальний розмір аліментів для дітей становить:

до шести років — 1 281 гривня;

від шести до 18 років — 1 598 гривень.

Якщо у платника аліментів достатній рівень доходу, то суд встановлює мінімальний рекомендований рівень аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини, залежно від віку.

Максимальний розмір аліментів не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на одну дитину залежно від віку.

Крім того, у батьків є можливість домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови і суму в договорі, а документ потрібно віддати нотаріусу, який його засвідчить.

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