Алименты вырастут в 2024 году: сколько нужно будет платить на детей

По информации Министерства юстиции, в 2024 году размер алиментов детям до шестилетнего возраста установлен в размере 1 281 гривен, а с 6 до 18 лет – 1 598 гривен.

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После того как в Украине повысился прожиточный минимум с 1 января 2024 года, который влияет на большинство соцвыплат, то и уровень алиментов тоже изменится. Размер выплат увеличится, но будет зависеть от возраста ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Каким будет размер алиментов в 2024 году

Отмечается, что согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" в Украине с 1 января повысился прожиточный минимум. Так, теперь на одного человека он составляет 2,92 тысячи гривен в месяц. С повышением прожиточного минимума суммы для социальных групп населения будут следующими:

для детей до шести лет — 2 563 гривны;

для детей в возрасте от шести до 18 лет — 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц — 3 028 гривен;

для лиц, которые потеряли трудоспособность — 2 361 гривна.

Согласно статье 182 Семейного кодекса, сумма алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем доля в 50% от объема прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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То есть с 1 января 2024-го минимальный размер алиментов для детей составляет:

до шести лет — 1 281 гривна;

от шести до 18 лет — 1 598 гривен.

Если у плательщика алиментов достаточный уровень дохода, то суд устанавливает минимальный рекомендуемый уровень алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка, в зависимости от возраста.

Максимальный размер алиментов не может превышать десяти прожиточных минимумов на одного ребенка в зависимости от возраста.

Кроме того, у родителей есть возможность договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ нужно отдать нотариусу, который его удостоверит.

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