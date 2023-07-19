Українці мають утримувати своїх літніх батьків: скільки та кому доведеться платити

Повнолітні українці повинні утримувати своїх літніх батьків, якщо останні визнані непрацездатними, але водночас не мають права на пенсію.

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В Україні діти зобов'язані утримувати своїх літніх батьків, оскільки такий обов'язок закріплений у статтях Конституції України та Сімейного кодексу. Підтримка батьків — це компенсація за турботу, яку вони надавали своїй дитині, повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

Коли надається підтримка

Зазначається, то повнолітні діти повинні фінансово підтримувати своїх батьків, якщо:

батьки непрацездатні;

батьки потребують матеріальної допомоги.

Водночас для призначення виплат є кілька важливих правил. Наприклад:

обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено тільки на повнолітніх дітей;

потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають змоги забезпечити своє гідне існування у зв'язку з відсутністю пенсії або її низького розміру, а також у зв'язку з відсутністю в них інших джерел існування;

непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку, й інваліди I, II і III груп.

Що буде, якщо діти відмовляться фінансово підтримувати літніх батьків?

Тоді батькам дозволяється поскаржитися на дітей до суду, подавши позов про стягнення аліментів. Пред'являти позов можна до одного, кількох або всіх дітей разом. До заяви мають бути прикріплені докази, що обґрунтовують позовні вимоги. Тоді в суді самостійно визначать розмір аліментів на батьків.

Розмір виплат визначається після того, як суд перевірить, чи є можливість, щоб батьків утримували інші діти, до яких не пред'явлено позов. Також суд врахує, чи отримують батьки:

пенсії;

пільги;

субсидії;

чи є в батьків майно.

Коли можна не платити аліменти

У відомстві зазначають, що якщо суд вирішить, що батьки не виконували свої батьківські обов'язки, дітей можуть звільнити від обов'язку надавати батькам утримання. Це ж стосується й батьків, які були позбавлені батьківських прав.

Не виплачувати аліменти також можна, якщо батьки відмовлялися платити аліменти на утримання дитини, через що виникла заборгованість, що перевищує суму платежів за три роки.

Раніше стало відомо, що деякі українці не зможуть продавати квартири та машини, якщо відомості про власника нерухомості, який хоче продати її, є в Єдиному реєстрі боржників. Детальніше про це можна прочитати в статті Фокусу "Ваш рахунок заарештовано". Як парламент збирається поліпшити стягнення боргів".