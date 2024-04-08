Компенсации за трудоустройство ВПЛ: как государство будет поддерживать бизнес в 2024 году

Работодатель, который обеспечил работой переселенца, должен в течение двух месяцев известить об этом центр занятости, чтобы получить компенсацию от государства.

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В Украине работодатели, которые приняли на работу внутренне перемещенных лиц после направления из центров занятости, получают денежную компенсацию от государства. Как пояснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, размер компенсации — фактические расходы на оплату труда такого лица.

При этом, как отмечается в сообщении, компенсация не может превышать две минимальные заработные платы (16 тысяч гривен). Государство будет выплачивать предпринимателям деньги в течение полугода для лиц с дополнительными гарантиями в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

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"Условие — сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое", — подчеркнули в ведомстве.

Работодатели смогут претендовать на выплату компенсации, если:

проведут трудовое оформление для безработных лиц, которые уже зарегистрированы в службе занятости, путем заключения временных контрактов;

предоставят необходимые документы в соответствующий центр занятости;

дождутся, когда заявление рассмотрят (как правило, этот процесс длится десять рабочих дней);

заключат соглашение о компенсации, которая будет выплачиваться ежемесячно в течение года в нечетные месяцы.

"Работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение двух месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц", — отметили в Минреинтеграции.

При этом государственную компенсацию работодателям могут и не предоставить. В Государственном центре занятости отмечают, что так произойдет, если:

существует задолженность по уплате единого взноса или страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

заявителя признали банкротом или есть дело о банкротстве.

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