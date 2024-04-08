Компенсації за працевлаштування ВПО: як держава підтримуватиме бізнес у 2024 році

Роботодавець, який забезпечив роботою переселенця, має впродовж двох місяців сповістити про це центр зайнятості, аби отримати компенсацію від держави.

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В Україні роботодавці, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб після направлення з центрів зайнятості, отримують грошову компенсацію від держави. Як пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розмір компенсації — фактичні витрати на оплату праці такої особи.

При цьому, як зазначається у повідомленні, компенсація не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати (16 тисяч гривень). Держава виплачуватиме підприємцям гроші впродовж пів року для осіб з додатковими гарантіями у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

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"Умова – збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі", – підкреслили у відомстві.

Роботодавці зможуть претендувати на виплату компенсації, якщо:

проведуть трудове оформлення для безробітних осіб, які вже зареєстровані в службі зайнятості, шляхом укладення тимчасових контрактів;

нададуть необхідні документи до відповідного центру зайнятості;

дочекаються, коли заяву розглянуть (як правило, цей процес триває десять робочих днів);

укладуть угоду про компенсацію, яка буде виплачуватися щомісяця протягом року в непарні місяці.

"Роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості впродовж двох місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб", — зауважили у Мінреінтеграції.

При цьому державну компенсацію роботодавцям можуть і не надати. У Державному центрі зайнятості зазначають, що так станеться, якщо:

існує заборгованість зі сплати єдиного внеску або страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування;

заявника визнання банкрутом або є справа про банкрутство.

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