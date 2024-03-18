Українських роботодавців штрафуватимуть по-новому з 1 квітня: що зміниться

За інформацією Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, штрафи не загрожують тільки тим роботодавцям, які не порушуватимуть трудове законодавство в Україні.

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В Україні з 1 квітня, зростуть не тільки мінімальна зарплата та соціальні виплати. Так, цього ж дня в Україні жорсткіше каратимуть роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників. Про це попередили у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Що зміниться для роботодавців з 1 квітня

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата з 1 квітня зросте і становитиме 8 тисяч гривень. Підстави відповідальності за порушення законодавства про працю прописані у статті 265 Кодексу законів про працю. Штрафні санкції залежать від розміру мінімальної зарплати.

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Наприклад, якщо роботодавці недотримуватимуть мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, то заплатять штраф за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення. Розмір штрафу — дві мінімальні зарплати, отже з 1 квітня — це 16 тисяч гривень.

Водночас з 1 квітня, якщо юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які платять єдиний податок, оформлюватимуть працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, але він фактично виконуватиме роботи впродовж усього робочого часу, застосують попередження. Якщо порушення вчинити повторно впродовж двох років, тоді доведеться заплатити штраф, який дорівнюватиме 30-кратному розміру мінімальної зарплатні — 240 тисяч гривень.

За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків — штраф теж становитиме 240 тисяч гривень.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати за кожного громадянина щодо якого скоєно порушення. З 1 квітня він становитиме 80 тисяч гривень.

Податки 2024 — що зміниться для підприємців

З 1 квітня оновляться розміри податків, які потрібно сплачувати фізичним особам-підприємці (ФОП). Так, ставка єдиного податку залежить від групи і від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО):

І група — 302,80 грн (до 10% ПМПО);

ІІ група — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ група — не залежить від МЗП (5% доходу або 3% доходу "плюс" податок на додану вартість).

Щоби належати до однієї групи платників податку, підприємцям не варто порушувати граничні обсяги доходу, які залежать від розміру мінімальної зарплати:

І група — 1 185 700 грн (167 мінімалок);

ІІ група — 5 921 400 грн (834 мінімалок);

ІІІ група — 8 285 700 грн (1167 мінімалок).

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Нагадаємо, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій, тож у Пенсійному фонді пояснили, як це вплине на призначення житлових субсидій. Також Фокус розповідав, що, ФОПів в Україні хочуть зобов'язати сплачувати військовий збір.