Ніяких зарплат у конвертах: як український бізнес змінює принцип роботи
У Верховній Раді вважають, що змінам посприяла роз'яснювальна робота Державної податкової служби з бізнесом.
У 2023 році в Україні почався тренд, у межах якого відбувається відбілювання зарплат. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.Важливо
"Примітно, що бізнес це робить самостійно, на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Дуже важлива і роз'яснювальна робота Державної податкової служби з бізнесом з цього питання", — написав він у своєму повідомленні.
За його інформацією, у I кварталі 2023 року 31,6 тисячі суб'єктів господарювання нарахували та сплатили ПДФО з єдиним соціальним внеском із зарплат, менших, ніж був рівень виплат по регіонах.
Однак уже в період з червня по жовтень ситуація різко змінилася. Так, 19,6 тисячі суб'єктів господарювання підвищили зарплату, а три тисячі суб'єктів господарювання підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону. Завдяки цьому український бюджет отримав майже 2,296 мільярда гривень ПДФО.
"При цьому тренд на відбілювання зарплат висхідний", — підкреслив політик.
Як змінилися зарплати українців
З початком 2024 року практично у всіх великих містах України роботодавці почали підвищувати зарплати своїм співробітникам. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зарплати збільшилися у херсонців — одразу на 1,5 тисячі гривень. Тепер виплати становлять, у середньому, 22,5 тисячі гривень.
Також у низці міст збільшення становило близько 1 тисячі гривень. Наприклад:
- у Рівному, де запропонована зарплата зросла до 17,3 тисячі гривень;
- у Вінниці — 17 тисяч гривень;
- у Луцьку — 16,5 тисячі гривень.
Раніше Фокус писав, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України. Тим часом у Кабміні прогнозують, що до 2026 року зарплати українців досягнуть позначки в 30 тисяч.