"Штрафи для РРО діють – підприємці ідуть в білу площину", — Данило Гетманцев

За словами народного депутата Данила Гетманцева, завдяки детінізації план з ПДВ перевиконаний на 1,2 мільярда гривень. Також зростає кількість "білих" операцій в торгівлі, що говорить про вихід із тіні підприємців, які починають встановлювати РРО.

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В Україні після повернення штрафних санкцій за відсутність реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для підприємців збільшилися кількість ФОПів, які щодня користуються РРО. Їх побільшало на 150 тисяч з моменту повернення вимоги встановити РРО. Про це сказав в інтерв'ю Фокусу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, приблизно 20% торгівлі більше не працює у тіні.

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"Якщо говорити про кількість чеків, що видаються щоденно, і порівнювати серпень з жовтнем, то плюс 20% чеків на день. Це означає що 20% торгівлі вийшло з тіні. Це ще не все, але це абсолютно правильний тренд, який конвертується вже зараз в податки", — розповів він.

Гетманцев зазначив, що завдяки детінізації план з ПДВ перевиконаний на 1,2 мільярда гривень. Водночас завдяки налагодженій співпраці між податковою та митницею вдалося заблокувати три мільярди "схемного" ПДВ.

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"Ми врешті-решт посадили їх за один стіл і дали їм один комп'ютер на двох, я жартую, звичайно, але ми змусили їх обмінюватися інформацією, і стало видно, по якій ціні імпортер завозить товар і потім по якій ціні він реалізує по всьому ланцюжку аж до останньої каси. Коли це все видно, зрозуміло, який товар продається імпортером за кеш, який товар продається імпортером за реальну ціну, тобто білим торгівельним мережам, який товар залишається в нього на складі. Це все видно з одного комп'ютера зараз. Вже три мільярди схемного ПДВ заблоковано завдяки цій системі", — сказав Данило Гетманцев.

За його словами, у 2023-му році врешті вдалося побачити та відчути математично, що таке детінізація, і скільки недоотримує армія внаслідок того, що хтось краде з державного бюджету гроші, не сплачуючи податки.

"Це реальні цифри, і це тільки початок. Ми розраховуємо наступного року на потенціал детінізації в межах 100 млрд грн. Я думаю, що ми його реалізуємо, і це мова йде передусім щодо ринку тютюну і боротьби з контрабандою та нелегальною торгівлею, як в інтернеті, так і на певних великих торгівельних площадках, так і в певних мережах", — сказав нардеп.

Який розмір штрафів за РРО

Якщо підприємець не виписав чек за товар або послугу, яку надав, і порушення зафіксовано вперше, то він має сплатити 25% від суми реалізованого без РРО. Подальше недотримання закону передбачає штраф у 50% від суми проданих товарів, робіт або послуг.

Перевірка РРО: про що мають знати підприємці

Підприємцям потрібно особисто слідкувати за тим, аби у під час розрахунків за допомогою РРО не ставалися помилки — це допоможе зекономити кошти. Однак деяких підприємців податкова усе ж перевірятиме. Правила перевірок наступні:

обираючи підприємство для перевірки, податківці використовують "ризикоорієнтований підхід";

безпідставних перевірок не буде.

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Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів кореспонденту Фокусу про те, чому в Україні потрібно змінювати єдиний податок для ФОПів та коли це може статися. Тим часом 29 грудня стало відомо, що український уряд хоче оподаткувати усі надходження на картку фізособи. Розмір податку становитиме 18%.