Штрафи для підприємців: як українців каратимуть з 1 жовтня

Підприємці можуть не боятися штрафів за порушення, якщо їх було вчинено до осені 2023 року. Але для деяких ФОП все ж передбачені санкції.

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З 1 серпня 2023 року в Україні діють зміни до Податкового кодексу. Так, парламентарії підтримали ініціативу скасувати пільгове оподаткування, яким користувалися підприємці з початку війни, а також відновили податкові перевірки. У Головному управлінні Державної податкової служби в Черкаській області пояснили, як перевірятимуть роботу підприємців із касовими апаратами.

Так, ідеться про набрання чинності змін до закону України №3219, зокрема щодо обов'язку суб'єктів господарювання застосовувати у своїй роботі реєстратори розрахункових операцій. З 1 жовтня також відновиться відповідальність за порушення норм цього закону.

Але в рамках нового законодавства відповідальність за порушення норм пом'якшилася, тому й розміри штрафів стали нижчими:

за порушення, вчинене вперше, штрафуватимуть на 25% від вартості проданих товарів робіт і послуг з порушенням;

за повторне порушення розмір штрафу становитиме 50% від вартості проданих із порушенням товарів.

Раніше штрафи пропонували встановити на рівні 100% і 150% відповідно.

У держструктурі розповіли, що платникам дозволяється користуватися класичними або програмними реєстраторами розрахункових операцій.

При цьому за порушення, які сталися з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року, відповідальність з підприємців знімається. Виняток є тільки для суб'єктів торгівлі, які:

торгують підакцизними товарами;

здійснюють діяльність з купівлі/продажу іноземної валюти;

займаються діяльністю в галузі організації та проведення азартних ігор.

Зазначимо, що 7 серпня податківці пояснили, що деяких підприємців не каратимуть за порушення використання РРО/ПРРО. Зокрема, якщо вони зареєстровані на територіях, де тривають бойові дії — перелік таких регіонів формується Мінреінтеграції.

Також Фокус уже розповідав докладно про особливості податкових новацій, які починають діяти з серпня 2023 року. За словами експертів підприємець, який у 2023 році перейшов з єдиного податку на загальну систему, може повернутися до попередньої системи, але для цього знадобиться пройти спеціальну процедуру.