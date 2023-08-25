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Экономика

Штрафы для предпринимателей: как украинцев будут наказывать с 1 октября

Штрафы, налоговая, бизнес
Фото: Getty Images | В Украине с 1 октября будут штрафовать предпринимателей за работу без PPO

Предприниматели могут не бояться штрафов за нарушения, если они были совершены до осени 2023 года. Но для некоторых ФЛП все же предусмотрены санкции.

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С 1 августа 2023 года в Украине действуют изменения в Налоговый кодекс. Так, парламентарии поддержали инициативу отменить льготное налогообложение, которым пользовались предприниматели с начала войны, а также возобновили налоговые проверки. В Главном управлении Государственной налоговой службы в Черкасской области объяснили, как будут проверять работу предпринимателей с кассовыми аппаратами.

Так, речь идет о вступлении изменений к закону Украины №3219, в частности об обязанности субъектов хозяйствования применять в своей работе регистраторы расчетных операций. С 1 октября также возобновится ответственность за нарушение норм этого закона.

Но в рамках нового законодательства ответственность за нарушение норм смягчилась, поэтому и размеры штрафов стали ниже:

  • за нарушение, совершенное впервые, будут штрафовать на 25% от стоимости проданных товаров работ и услуг с нарушением;
  • за повторное нарушение размер штрафа составит 50% от стоимости проданных с нарушением товаров.

Ранее штрафы предлагали установить на уровне 100% и 150% соответственно.

В госструктуре рассказали, что плательщикам разрешается пользоваться классическими или программными регистраторами расчетных операций.

При этом за нарушения, которые произошли с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023, ответственность с предпринимателей снимается. Исключение есть только для торгующих субъектов, которые:

  • торгуют подакцизными товарами;
  • осуществляют деятельность по покупке/продаже иностранной валюты;
  • занимаются деятельностью в области организации и проведения азартных игр.

Отметим, что 7 августа налоговики объяснили, что некоторых предпринимателей не будут наказывать за нарушение использования РРО/ПРРО. В частности, если они зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия — перечень таких регионов формируется Минреинтеграции.

Также Фокус уже рассказывал подробно об особенностях налоговых новаций, которые начинают действовать с августа 2023 года. По словам экспертов предприниматель, который в 2023 году перешел с единого налога на общую систему, может вернуться к предыдущей системе, но для этого понадобится пройти специальную процедуру.