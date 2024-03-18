Украинских работодателей будут штрафовать по-новому с 1 апреля: что изменится

По информации Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, штрафы не грозят только тем работодателям, которые не будут нарушать трудовое законодательство в Украине.

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В Украине с 1 апреля, вырастут не только минимальная зарплата и социальные выплаты. Так, в этот же день в Украине будут жестче наказывать работодателей за незадекларированный должным образом труд сотрудников. Об этом предупредили в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Что изменится для работодателей с 1 апреля

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", минимальная заработная плата с 1 апреля вырастет и составит 8 тысяч гривен. Основания ответственности за нарушение законодательства о труде прописаны в статье 265 Кодекса законов о труде. Штрафные санкции зависят от размера минимальной зарплаты.

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Например, если работодатели будут недодерживать минимальных государственных гарантий по оплате труда, то заплатят штраф за каждого работника, в отношении которого совершили нарушение. Размер штрафа — две минимальные зарплаты, следовательно, с 1 апреля — это 16 тысяч гривен.

В то же время с 1 апреля, если юридические лица и физические лица-предприниматели, которые платят единый налог, будут оформлять работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, но он фактически будет выполнять работы в течение всего рабочего времени, применят предупреждение. Если нарушение совершить повторно в течение двух лет, тогда придется заплатить штраф, который будет равен 30-кратному размеру минимальной зарплаты — 240 тысяч гривен.

За выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов — штраф тоже составит 240 тысяч гривен.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты за каждого гражданина, в отношении которого совершено нарушение. С 1 апреля он составит 80 тысяч гривен.

Налоги 2024 — что изменится для предпринимателей

С 1 апреля обновятся размеры налогов, которые нужно платить физическим лицам-предприниматели (ФЛП). Так, ставка единого налога зависит от группы и от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ):

І группа — 302,80 грн (до 10% ПМТЛ);

ІІ группа — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ группа — не зависит от МЗП (5% дохода или 3% дохода "плюс" налог на добавленную стоимость).

Чтобы принадлежать к одной группе налогоплательщиков, предпринимателям не стоит нарушать предельные объемы дохода, которые зависят от размера минимальной зарплаты:

І группа — 1 185 700 грн (167 минималок);

ІІ группа — 5 921 400 грн (834 минималок);

ІІІ группа — 8 285 700 грн (1167 минималок).

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Напомним, что с 1 марта в Украине началась индексация пенсий, поэтому в Пенсионном фонде объяснили, как это повлияет на назначение жилищных субсидий. Также Фокус рассказывал, что, ФОПов в Украине хотят обязать платить военный сбор.