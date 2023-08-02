Алименты на ребенка с безработного: в Минюсте объяснили, можно ли взыскивать выплаты

Плательщик алиментов не освобождается от выплат, даже если он безработный и даже если нет никаких официальных доходов.

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В Министерстве юстиции растолковали, должен ли безработный платить алименты на ребенка и что делать, если человек не имеет никаких официальных доходов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Прежде всего объясняется, что ребенок имеет право на то, чтобы родители обеспечили ему нормальное детство: "право на уровень жизни, достаточный для его физического, интеллектуального, морального, культурного, духовного и социального развития". Обо всех деталях этого вопроса чиновники посоветовали узнать в Семейном кодексе Украины.

Должны ли платить алименты безработные

Согласно Семейному кодексу, безработные обязаны перечислять средства на содержание собственного ребенка. При этом выплаты должны проводить ежемесячно независимо от потери работы, указывает Минюст.

Как определяется размер задолженности алиментов для безработного

Чтобы определить, кукую сумму перечислят ребенку безработного, можно воспользоваться следующими объяснениями:

задолженность рассчитывается как доля дохода, который получал плательщик алиментов (отмечается, что доходы могут быть получены как в Украине, так и за рубежом);

если исполнительная служба не имеет информации о доходах плательщика алиментов, то размер задолженности определяется по размеру средней заработной платы в данной местности.

Отметим, максимальный размер выплаты по безработице составляет в 2023 году 6700 грн. Средняя заработная плата по Украине — 13400 грн. Похоже, плательщикам алиментов выгоднее все же стоять на учете в Центре занятости и получать помощь, чем заявлять, что они не имеют никаких доходов.

Какая ответственность за задолженность по алиментам

Должники несут административную и уголовную ответственность, указывает пресс-служба Минюста. Также рассказали о штрафах, которые могут накладываться на таких граждан:

неуплата алиментов больше года — штраф в размере 10% от суммы долга;

неуплата свыше 2 лет — 20%;

неуплата свыше 3 лет — 30%.

Могут ли запретить выезд за границу в случае долга по алиментам

Граждане, которые задолжали выплаты на ребенка за 4 месяца, могут получить следующие предписания от исполнителей:

запрет выезда за пределы Украины;

запрет на управление машиной;

запрет на владение различными видами оружия.

Напоминаем, в Пенсионном фонде объяснили, как выплачивается помощь детям, которые потеряли кормильца — военного, пропавшего без вести. Чиновники подробно разъяснили процедуру получения выплат.

Между тем Министерство цифровой трансформации ввело новую услугу в веб-приложении "Дія". Отныне некоторые граждане смогут самостоятельно изменить место регистрации, не идя для этого в ЦПАУ.