Аліменти на дитину з безробітного: у Мін'юсті пояснили, чи можна стягувати виплати

Платник аліментів не звільняється від виплат, навіть якщо він безробітний і навіть якщо немає жодних офіційних доходів.

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У Міністерстві юстиції розтлумачили, чи повинен безробітний сплачувати аліменти на дитину та що робити, якщо людина не має жодних офіційних доходів. Про це розповіла пресслужба відомства.

Найперше пояснюється, що діти мають право на те, щоб батьки забезпечили їм нормальне дитинство: "право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку". Про усі деталі цього питання урядовці порадили дізнатись у Сімейному кодексу України.

Чи повинні платити аліменти безробітні

Згідно з Сімейним кодексом, безробітні зобов'язані переказувати кошти на утримання власної дитини. При цьому виплати мають проводити щомісяця незалежно від втрати роботи, вказує Мін'юст.

Як визначається розмір заборгованості аліментів для безробітного

Щоб визначити, скільки коштів перерахують дитині безробітного, можна скористатись наступними поясненнями:

заборгованість розраховується як частка доходу, який отримував платник аліментів (зазначається, що доходи можуть бути отримані як в Україні, так і за кордоном);

якщо виконавча служба не має інформації про доходи платника аліментів, то розмір заборгованості визначається за розміром середньої заробітної плати у даній місцевості.

Зазначимо, максимальний розмір виплати з безробіття складає у 2023 році 6700 грн. Середня заробітна плата по Україні — 13400 грн. Схоже, платникам аліментів вигідніше все ж стояти на обліку в Центрі зайнятості та отримувати допомогу, ніж заявляти, що вони не мають жодних доходів.

Яка відповідальність за заборгованість з аліментів

Боржники несуть адміністративну та кримінальну відповідальність, вказує пресслужба Мін'юсту. Також розповіли про штрафи, які можуть накладатись на таких громадян:

несплата аліментів понад рік — штраф у розмірі 10% від суми боргу;

несплата понад 2 роки — 20%;

несплата понад 3 роки — 30%.

Чи можуть заборони виїзд за кордон у випадку боргу за аліментами

Громадяни, які заборгували виплати на дитину за 4 місяці, можуть отримати наступні приписи від виконавців:

заборона виїзду за межі України;

заборона на керування машиною;

заборона на володіння різними видами зброї.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді пояснили, як виплачується допомога дітям, які втратили годувальника — військового, який зник безвісти. Чиновники детально роз'яснили процедуру отримання виплат.

Тим часом Міністерство цифрової трансформації ввело нову послугу у вебзастосунку "Дія". Відтепер деякі громадяни зможуть самостійно змінити місце реєстрації, не ідучи для цього в ЦНАП.