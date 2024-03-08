Продукт на всі випадки життя: дієтологиня розповіла про користь різних сирів

Молочні продукти підходять не всім групам людей, проте сир виділяється на їхньому тлі, завдяки своєму багатому розмаїттю. Дієтологи вважають, що саме воно робить його універсальним вибором.

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Сир — це улюблена їжа багатьох, і це не дивно, якщо врахувати його універсальність і той факт, що люди виготовляють його вже понад 4 000 років. Любителі сиру можуть обирати з 2 000 сортів, але серед усього цього розмаїття залишаються питання щодо його впливу на здоров'я. Хоча сир містить насичений жир, який раніше вважався ворогом дієт, він може бути не таким шкідливим, як вважалося раніше. Насправді, сир є поживним, оскільки в ньому багато білка і кальцію. Але це не означає, що потрібно переборщувати: помірність — ключовий фактор, особливо для тих, хто стежить за споживанням натрію через такі захворювання, як високий тиск, пише Today.

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Якщо говорити про вибір найкориснішого сиру, то сир посідає перше місце за вмістом насичених жирів і білка порівняно з іншими сирами. У ньому також відносно мало натрію. Інші м'які сири, як-от рікотта і моцарелла, також посідають високі місця на шкалі корисності завдяки меншому вмісту жиру, каже Елісон Арнетт, викладачка дієтології в Університеті Нью-Гейвена. Однак важливо стежити за вмістом натрію і в цих сирах, підкреслює вона. Для людей із підвищеною чутливістю до лактози більше підійдуть тверді сири, такі як пармезан, чеддер і швейцарський.

Незважаючи на наявність сирів з низьким вмістом жиру і повністю знежирених сирів, вони часто менш ароматні та можуть містити наповнювачі, щоб компенсувати їхню відсутність. Деякі експерти вважають, що якщо ви збираєтеся їсти сир, то краще помірно насолоджуватися повножирними варіантами, а не задовольнятися менш приємною альтернативою. Якщо говорити про поміркованість, то невелика порція сиру може бути частиною щоденного раціону для людей з хорошим здоров'ям. Однак Арнетт зазначає, що не всі сири створені однаковими; наприклад, плавлені сири, такі як американський, містять менше поживних речовин, ніж інші.

Сир цілком може бути частиною здорового харчування, якщо вживати його в міру і вибирати з розумом. Завдяки багатому смаку та поживним властивостям не варто повністю відмовлятися від нього, а краще насолоджуватися ним як доповненням до збалансованої дієти, підсумовує Арнетт.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.