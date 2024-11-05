Наситить і зігріє: рецепт курячого супу з сиром і вершками

Ситний і водночас легкий для шлунка такий суп добре вгамує голод, не залишивши відчуття важкості та переїдання.

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Легкий, але ситний суп із куркою, сиром і вершками — найкраще рішення для вечері. Ароматний і смачний він зігріє в холодний вечір і вгамує голод. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Юлія.

Сирний суп із куркою

Інгредієнти

куряче стегно — 1 шт;

плавлений сир — 2 шт;

картопля — 3 шт;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

гриби — 150 г;

броколі — 150 г;

зелень;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Відварити курку в підсоленій воді, накривши каструлю кришкою і періодично знімаючи піну.

Гриби порізати й обсмажити до готовності. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити на олії до м'якості.

⠀Через 20 хвилин додати в бульйон нарізану кубиками картоплю. Після закипання варити 5-7 хвилин. Потім відправити в каструлю овочі, перемішати, накрити кришкою і варити ще 5-7 хвилин.

Далі додати в суп натертий на тертці плавлений сир. Знову все перемішати. Сир має розплавитися в бульйоні.

Під час подачі суп посипати дрібно порубаною зеленню. Також можна додати сухарики.

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