Наситить і зігріє: рецепт курячого супу з сиром і вершками
Ситний і водночас легкий для шлунка такий суп добре вгамує голод, не залишивши відчуття важкості та переїдання.
Легкий, але ситний суп із куркою, сиром і вершками — найкраще рішення для вечері. Ароматний і смачний він зігріє в холодний вечір і вгамує голод. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Юлія.
Сирний суп із куркою
Інгредієнти
- куряче стегно — 1 шт;
- плавлений сир — 2 шт;
- картопля — 3 шт;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- гриби — 150 г;
- броколі — 150 г;
- зелень;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Відварити курку в підсоленій воді, накривши каструлю кришкою і періодично знімаючи піну.
Гриби порізати й обсмажити до готовності. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити на олії до м'якості.
⠀Через 20 хвилин додати в бульйон нарізану кубиками картоплю. Після закипання варити 5-7 хвилин. Потім відправити в каструлю овочі, перемішати, накрити кришкою і варити ще 5-7 хвилин.
Далі додати в суп натертий на тертці плавлений сир. Знову все перемішати. Сир має розплавитися в бульйоні.
Під час подачі суп посипати дрібно порубаною зеленню. Також можна додати сухарики.
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