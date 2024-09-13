Смачно і ситно: рецепт ароматного горохового супу

Цей гороховий суп готується із зеленого колотого гороху, який не потребує замочування.

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Але якщо зеленого гороху у вас немає, можна використовувати будь-який колотий горох. Головне, дотримуйтесь інструкції та замочіть його на ніч, якщо потрібно. Рецептом поділилися на сайті Grand Kulinar.

Обсмажте в каструлі спочатку цибулю з прянощами, а потім додайте моркву, картоплю, горох і залийте все курячим бульйоном, або водою. Якщо хочете, можете попередньо зварити м'ясний бульйон і вже на ньому готувати суп, і додати потім шматочки м'яса. Або в середині готування додайте копчені реберця. Тоді суп вийшов із приємним ароматом і багатшим смаком. Експериментуйте.

Гороховий суп

Інгредієнти:

картопля — 350 г;

колотий зелений горох — 450 г;

дрібно нарізана цибуля — 250 г;

два подрібнених зубчики часнику;

3-4 середні морквини;

вода, або бульйон — 4 літри.

У 4-літровій каструлі на середньому вогні обсмажте в оливковій олії цибулю, часник, орегано, поки цибуля не стане прозорою, 10-15 хвилин. Посоліть і поперчіть. Додайте моркву, картоплю, 220 грамів гороху та курячий бульйон. Доведіть до кипіння, потім варіть, не накриваючи, на маленькому вогні протягом 40 хвилин. Під час варіння зніміть піну. Додайте горох, що залишився, і продовжуйте варити ще 40 хвилин або поки весь горох не стане м'яким. Часто мішайте суп, щоб овочі не прилипали до дна. Посоліть і поперчіть за смаком. Посипте орегано. Подавайте суп гарячим.

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