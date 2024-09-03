Смак, знайомий із дитинства: рецепт томатного супу з фрикадельками

Такий суп швидко готується, адже самі фрикадельки готуються швидше аніж шматок м'яса.

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В дитинстві всі точно смакували супом із фрикадельками. І тепер вам точно треба приготувати його самостійно. Фрикадельки відмінно поєднуються із іншими інгредієнтами, тому можна вигадати безліч рецептів. І томатний суп – один із них. Рецептом поділились на сайті Myastoriya.

Загалом немає чіткого визначення, що таке фрикадельки. Але від мітболів вони відрізняються тим, що у своєму складі, окрім м`яса та спецій, мають й інші інгредієнти.

Томатний суп із фрикадельками

Інгредієнти:

фарш — 500 г;

картопля — 4 шт.;

помідори свіжі або у власному соку — 350 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л;

зелень — 1 пучок;

рис — 70 г;

часник — 2 зубчики;

рослинна олія — для смаження;

вода — 3 л;

сіль, перець, спеції — до смаку.

Овочі помийте, очистіть та подрібніть. Обсмажте цибулю до прозорості, потім викладіть натерту моркву та болгарський перець, нарізаний кубиком. Коли овочі будуть готові, приправте їх спеціями, викладіть до них очищені від шкірки томати й томатну пасту. Тушкуйте 5-10 хв. Після цього перекладіть томатну заправку до каструлі й залийте водою.

На 500 г фаршу ви можете взяти 1 яйце, 1 подрібнену цибулину та улюблені спеції. Також можна додати рис та панірувальні сухарі. Змішайте фарш і сформуйте кульки. Доведіть воду до кипіння та перекладіть туди фрикадельки, нарізану картоплю та варіть протягом 15 хвилин. Потім додайте рис і готуйте ще 15 хвилин. І наостанок додайте порізану зелень.

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