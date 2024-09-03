Вкус, знакомый с детства: рецепт томатного супа с фрикадельками
Такой суп быстро готовится, ведь сами фрикадельки готовятся быстрее чем кусок мяса.
В детстве все точно смаковали суп с фрикадельками. И теперь вам точно нужно приготовить его самостоятельно. Фрикадельки отлично сочетаются с другими ингредиентами, поэтому можно придумать множество рецептов. И томатный суп — один из них. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.
В общем нет четкого определения, что такое фрикадельки. Но от митболов они отличаются тем, что в своем составе, кроме мяса и специй, имеют и другие ингредиенты.
Томатный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- картофель — 4 шт;
- помидоры свежие или в собственном соку — 350 г;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- томатная паста — 1 ст. л;
- зелень — 1 пучок;
- рис — 70 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — для жарки;
- вода — 3 л;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Овощи помойте, очистите и измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, затем выложите натертую морковь и болгарский перец, нарезанный кубиком. Когда овощи будут готовы, приправьте их специями, выложите к ним очищенные от кожуры томаты и томатную пасту. Тушите 5-10 мин. После этого переложите томатную заправку в кастрюлю и залейте водой.
На 500 г фарша вы можете взять 1 яйцо, 1 измельченную луковицу и любимые специи. Также можно добавить рис и панировочные сухари. Смешайте фарш и сформируйте шарики. Доведите воду до кипения и переложите туда фрикадельки, нарезанный картофель и варите в течение 15 минут. Затем добавьте рис и готовьте еще 15 минут. И напоследок добавьте порезанную зелень.
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