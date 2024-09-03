Вкус, знакомый с детства: рецепт томатного супа с фрикадельками

Такой суп быстро готовится, ведь сами фрикадельки готовятся быстрее чем кусок мяса.

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В детстве все точно смаковали суп с фрикадельками. И теперь вам точно нужно приготовить его самостоятельно. Фрикадельки отлично сочетаются с другими ингредиентами, поэтому можно придумать множество рецептов. И томатный суп — один из них. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.

В общем нет четкого определения, что такое фрикадельки. Но от митболов они отличаются тем, что в своем составе, кроме мяса и специй, имеют и другие ингредиенты.

Томатный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

картофель — 4 шт;

помидоры свежие или в собственном соку — 350 г;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

болгарский перец — 1 шт;

томатная паста — 1 ст. л;

зелень — 1 пучок;

рис — 70 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — для жарки;

вода — 3 л;

соль, перец, специи — по вкусу.

Овощи помойте, очистите и измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, затем выложите натертую морковь и болгарский перец, нарезанный кубиком. Когда овощи будут готовы, приправьте их специями, выложите к ним очищенные от кожуры томаты и томатную пасту. Тушите 5-10 мин. После этого переложите томатную заправку в кастрюлю и залейте водой.

На 500 г фарша вы можете взять 1 яйцо, 1 измельченную луковицу и любимые специи. Также можно добавить рис и панировочные сухари. Смешайте фарш и сформируйте шарики. Доведите воду до кипения и переложите туда фрикадельки, нарезанный картофель и варите в течение 15 минут. Затем добавьте рис и готовьте еще 15 минут. И напоследок добавьте порезанную зелень.

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