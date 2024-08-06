Гороховый суп с копчеными ребрышками: рецепт сытного и наваристого блюда
Чтобы суп был вкуснее, дайте ему настояться перед подачей не меньше 30 минут.
Гороховый суп – идеальное блюдо на обед или для легкого ужина. А если к нему добавить копченые ребрышки, то на выходе получите настоящий деликатес. Своим рецептом приготовления этого блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Гороховый суп с копчеными ребрышками
Ингредиенты:
- горох – 250 гр (1 стакан);
- ребра копченые – 400 гр;
- картофель – несколько штук;
- морковь – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- лавровый лист, душистый перец – несколько штук;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка).
Способ приготовления:
Горох залить водой и оставить на несколько часов, а лучше – на всю ночь. Затем промыть его и поставить варить на час-полтора. Добавить копченые ребра вместе с картофелем, порезанным кубиками, и варить до готовности картофеля. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист, душистый перец. Приготовить зажарку из лука и моркови, и за пять минут до конца варки положить в кастрюлю жареный лук с морковью.
Выключить огонь и добавить в суп мелко порубленную зелень. Оставить суп настаиваться примерно 30 минут, а затем подавать к столу.
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