Кабачковый суп с колбасой и плавлеными сырками: пошаговый рецепт
Кабачковый суп – легкое и питательное блюдо, которое хорошо утолит голод.
Продолжая тему сезонных рецептов из кабачков, предлагаем вам приготовить легкий и очень вкусный суп из этого овоща с добавлением колбасы и плавленых сырков. Рецептом этого блюда поделились в блоге "Кулинарные рецепты"
Кабачковый суп с колбасой и плавлеными сырками
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт;
- картофель – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- томаты – 2 шт;
- плавленый сыр – 100 гр;
- колбаса – 200 гр;
- оливковое масло – 40 мл;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Лук и морковь почистить, помыть, нарезать кубиками. Нагреть сковороду с оливковым маслом и подрумянить на ней нарезанные овощи.
Колбасу порезать квадратиками, добавить в сковороду и жарить еще 5 минут. Помидоры помыть, измельчить, положить в сковороду к колбасе и тушить еще 5 минут.туда же отправить кабачки и готовить еще 5 минут. Добавить жареные овощи с колбасой и положить тертый плавленый сыр. Посолить, поперчить, довести до кипения и добавить измельченную зелень.
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