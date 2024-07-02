Кабачковый суп с колбасой и плавлеными сырками: пошаговый рецепт

Кабачковый суп – легкое и питательное блюдо, которое хорошо утолит голод.

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Продолжая тему сезонных рецептов из кабачков, предлагаем вам приготовить легкий и очень вкусный суп из этого овоща с добавлением колбасы и плавленых сырков. Рецептом этого блюда поделились в блоге "Кулинарные рецепты"

Кабачковый суп с колбасой и плавлеными сырками

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

картофель – 2 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

томаты – 2 шт;

плавленый сыр – 100 гр;

колбаса – 200 гр;

оливковое масло – 40 мл;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и морковь почистить, помыть, нарезать кубиками. Нагреть сковороду с оливковым маслом и подрумянить на ней нарезанные овощи.

Колбасу порезать квадратиками, добавить в сковороду и жарить еще 5 минут. Помидоры помыть, измельчить, положить в сковороду к колбасе и тушить еще 5 минут.туда же отправить кабачки и готовить еще 5 минут. Добавить жареные овощи с колбасой и положить тертый плавленый сыр. Посолить, поперчить, довести до кипения и добавить измельченную зелень.

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