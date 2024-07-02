Кабачковий суп із ковбасою та плавленими сирками: покроковий рецепт
Кабачковий суп — легка та поживна страва, яка добре вгамує голод.
Продовжуючи тему сезонних рецептів із кабачків, пропонуємо вам приготувати легкий і дуже смачний суп із цього овоча з додаванням ковбаси та плавлених сирків. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Кулінарні рецепти"
Кабачковий суп із ковбасою та плавленими сирками
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт;
- картопля — 2 шт;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- томати — 2 шт;
- плавлений сир — 100 г;
- ковбаса — 200 г;
- оливкова олія — 40 мл;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю та моркву почистити, помити, нарізати кубиками. Нагріти сковорідку з оливковою олією і підрум'янити на ній нарізані овочі.
Ковбасу порізати квадратиками, додати в сковорідку і смажити ще 5 хвилин. Помідори помити, подрібнити, покласти в сковорідку до ковбаси і тушкувати ще 5 хвилин. туди ж відправити кабачки і готувати ще 5 хвилин. Додати смажені овочі з ковбасою і покласти тертий плавлений сир. Посолити, поперчити, довести до кипіння і додати подрібнену зелень.
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