Кабачковий суп із ковбасою та плавленими сирками: покроковий рецепт

Кабачковий суп — легка та поживна страва, яка добре вгамує голод.

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Продовжуючи тему сезонних рецептів із кабачків, пропонуємо вам приготувати легкий і дуже смачний суп із цього овоча з додаванням ковбаси та плавлених сирків. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Кулінарні рецепти"

Кабачковий суп із ковбасою та плавленими сирками

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

картопля — 2 шт;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

томати — 2 шт;

плавлений сир — 100 г;

ковбаса — 200 г;

оливкова олія — 40 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву почистити, помити, нарізати кубиками. Нагріти сковорідку з оливковою олією і підрум'янити на ній нарізані овочі.

Ковбасу порізати квадратиками, додати в сковорідку і смажити ще 5 хвилин. Помідори помити, подрібнити, покласти в сковорідку до ковбаси і тушкувати ще 5 хвилин. туди ж відправити кабачки і готувати ще 5 хвилин. Додати смажені овочі з ковбасою і покласти тертий плавлений сир. Посолити, поперчити, довести до кипіння і додати подрібнену зелень.

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