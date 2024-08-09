Що приготувати, якщо у вас багато кабачків: рецепт смачної запіканки з фаршем і помідорами

Зараз сезон кабачків, а значить саме час готувати страви з цього недорого та смачного овоча.

Related video

Овочеві запіканки з м'ясом — це популярна страва в усьому світі, згадайте грецьку мусаку. Цю запіканку приготувати ще простіше. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Щоб страва не вийшла надто жирною та калорійною, фарш краще приготувати самим із курячої грудки. Але ви можете вибрати будь-який фарш на свій смак.

Запіканка з кабачків з фаршем і помідорами

Інгредієнти:

молодий кабачок — 800 г;

фарш курячий — 300 г;

помідори — 2 шт;

одна цибулина;

сир — 50 г;

рослинна олія — 30 мл;

томатна паста — 1 ст. л.;

петрушка, прованські трави, сіль, свіжомелений чорний перець.

Для заливки:

яйця — 2 шт;

сметана — 100 г;

сир — 50 г;

2 зубчики часнику;

сіль.

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте в олії до легкого золотистого кольору. Додайте фарш, перемішайте та продовжуйте смажити до готовності фаршу. Додайте сіль і перець, томатну пасту та трохи води.

Додайте прованські трави та готуйте 2-3 хвилини. Зніміть з вогню та дайте трохи охолонути під кришкою.

Натріть кабачки на крупній тертці, посоліть, перемішайте і залиште на 5 хвилин, щоб вони дали сік. Сік злийте, а натерті кабачки відіжміть.

Глибоку форму для запікання змастіть олією. Рівномірно розкладіть приблизно половину натертої овочевої маси. Розподіліть зверху остиглий фарш. Останній шар — решта кабачків.

У мисці злегка збийте яйця, додайте нежирну сметану, сіль, перець і добре перемішайте. Додайте половину натертого сиру та подрібнений часник. Добре перемішайте.

Помідори наріжте кружальцями та розкладіть поверх запіканки. Посипте дрібно нарізаною петрушкою та залишками сиру.

Залийте запіканку яєчно-сметанною сумішшю.

Прикрийте форму фольгою та поставте в попередньо розігріту до 180 °С духовку на 30 хвилин. Потім зніміть фольгу та запікайте ще хвилин 10 до рум'яної скоринки.

Можна не натирати кабачки, а нарізати їх кружальцями. Щоб вони не виділяли надто багато вологи, бланшуйте їх 3-5 хвилин у киплячій воді, остудіть і тільки потім укладайте у форму.

Читайте також:

Герої літнього столу: рецепт кабачків у часниковому соусі

Літня лазанья із сезонних овочів: рецепт найвідомішої італійської страви

Найпростіший літній гарнір: рецепт запечених баклажанів і кабачків