Літня лазанья із сезонних овочів: рецепт найвідомішої італійської страви

Лазанья настільки гарна, що навіть влітку не варто від неї відмовлятися.

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Рецепт лазаньї дуже простий: м'ясний соус, соус бешамель, шари сиру і тонкого тіста. Влітку в цю популярну страву можна додати більше овочів. Лазанья готується про запас, тож насолоджуватися ви нею можете і наступного дня. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Літня лазанья

Інгредієнти:

400 г фаршу з яловичини, або змішаного на ваш смак;

300 г помідорів;

250 г м'якого сиру на кшталт фети;

200 г листів для лазаньї;

150 г овочевого бульйону;

120 г кабачків;

50 г моркви;

40 г селери;

дві цибулини, або пучок зеленої цибулі;

40 г червоного перцю;

томатне пюре, рослинна олія, чебрець, сіль, перець, тертий твердий сир.

Для рецепта літньої лазаньї наріжте моркву, кабачки, селеру, перець і зелену цибулю та обсмажте їх на сковорідці з 2 столовими ложками рослинної олії. Додайте фарш і готуйте, поки рідина не почне випаровуватися. Додайте сіль, перець і чебрець.

Наріжте помідори кубиками й додайте їх у рагу з 2 столовими ложками томатного пюре; продовжуйте готувати ще 5-6 хвилин, додаючи овочевий бульйон, або гарячу воду. Рагу має залишатися злегка вологим.

Листи лазаньї варимо у великій кількості киплячої підсоленої води протягом часу, зазначеного на упаковці; злийте воду та висушіть на кухонному папері.

Зберіть лазанью, виклавши в каструлю 1 столову ложку рагу; зверху покладіть лист макаронів, кілька ложок рагу, трохи фети та присипте тертим сиром. Повторюйте операцію, поки інгредієнти не закінчаться, завершивши шаром рагу, фети і тертим сиром. Випікайте за температури 180°С у духовці 20-25 хвилин.

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