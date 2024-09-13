Вкусно и сытно: рецепт ароматного горохового супа

Этот гороховый суп готовится из зеленого колотого гороха, который не требует замачивания.

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Но если зеленого гороха у вас нет, можно использовать любой колотый горох. Главное, следуйте инструкции и замочите его на ночь, если требуется. Рецептом поделились на сайте Grand Kulinar.

Обжарьте в кастрюле сначала лук с пряностями, а затем добавьте морковь, картофель, горох и залейте все куриным бульоном, или водой. Если хотите, можете предварительно сварить мясной бульон и уже на нем готовить суп, и добавить потом кусочки мяса. Или в середине готовки добавьте копчены ребрышки. Тогда суп получился с приятным ароматом и более богатым вкусом. Экспериментируйте.

Гороховый суп

Ингредиенты:

картофель – 350 г;

колотый зеленый горох — 450 г;

мелко нарезанный лук – 250 г;

два измельченных зубчика чеснока;

3-4 средние морковки;

вода, или бульон – 4 литра.

В 4-литровой кастрюле на среднем огне обжарьте в оливковом масле лук, чеснок, орегано, пока лук не станет прозрачным, 10-15 минут. Посолите и поперчите. Добавьте морковь, картофель, 220 грамм гороха и куриный бульон. Доведите до кипения, затем варите, не накрывая, на маленьком огне в течение 40 минут. Во время варки снимите пену. Добавьте оставшийся горох и продолжайте варить еще 40 минут или пока весь горох не станет мягким. Часто мешайте суп, чтобы овощи не прилипали ко дну. Посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте орегано. Подавайте суп горячим.

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