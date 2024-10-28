Курячий суп із галушками: рецепт зігрівальної страви для осінніх вечорів

Такий простий і смачний суп приготувати дуже просто.

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Цей курячий суп із галушками — це рецепт, який перенесе вас у минуле. Бо готується він за старовинним рецептом. Ця страва, приготована з обережністю і терпінням, відображає суть простих, але ароматних страв. Секрет полягає в простоті інгредієнтів і повільному способі приготування, що дає змогу досягти ні з чим незрівнянного смаку. Рецептом поділилися на сайті Click.

Суп із галушками

Інгредієнти:

1 оброблена на порції курка;

1 цибулина;

50 г вершкового масла;

100 г манної крупи;

1 яйце;

сіль за смаком;

трохи зеленої петрушки для прикраси.

Курку добре миємо та відварюємо в холодній воді (приблизно 2,5–3 літра). Це важливий крок для отримання прозорого й ароматного супу. Холодна вода допомагає м'ясу поступово розкрити свій смак, створюючи багату основу для супу.

Після того, як вода закипить, додайте трохи солі та зніміть піну, що утворюється на поверхні. Це важливий крок для отримання прозорого супу. Потім додайте очищену цибулину, розрізану навпіл. Цибуля збагатить смак супу, не домінуючи над ніжним смаком курки.

Бульйон залишають варитися на невеликому вогні 3–4 години. Це ключ до по-справжньому ароматного супу: повільне кипіння дає змогу м'ясу стати надзвичайно ніжним і передати всі свої аромати рідині. За цей час суп набуде насиченої текстури та глибокого смаку.

Після того, як м'ясо буде добре приготоване, дістаньте курку та цибулю з каструлі. Щоб суп вийшов прозорим, налийте в каструлю трохи холодної води. Це допоможе дрібним частинкам осісти і суп стане прозорішим. Залиште на кілька хвилин, потім процідіть, щоб видалити домішки.

Поки суп остигає, приготуйте галушки. 50 г вершкового масла потрібно розтерти до піни, потім додайте яйце, сіль і 100 г манної крупи. Добре перемішайте, поки не отримаєте однорідний склад. Цей простий рецепт забезпечує легку та пишну текстуру, необхідну для приготування незабутнього курячого супу.

Коли суп знову почне кипіти, візьміть ложку і додавайте галушки в суп по одній. Будьте обережні та готуйте їх на правильному вогні, щоб вони не розвалилися. Кльоцки готові, коли вони спливають на поверхню, після чого їх залишають варитися ще на кілька хвилин. Подавайте суп із галушками, прикрасивши петрушкою і додавши в кожну тарілку курку.

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