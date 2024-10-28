Куриный суп с клецками: рецепт согревающего блюда для осенних вечеров

Такой простой и вкусный суп приготовить очень просто.

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Этот куриный суп с клецками — это рецепт, который перенесет вас в прошлое. Так как готовится он по старинному рецепту. Это блюдо, приготовленное с осторожностью и терпением, отражает суть простых, но ароматных блюд. Секрет заключается в простоте ингредиентов и медленном способе приготовления, позволяющем достичь ни с чем не сравнимого вкуса. Рецептом поделились на сайте Click.

Суп с клецками

Ингредиенты:

1 разделанная на порции курица;

1 луковица;

50 г сливочного масла;

100 г манной крупы;

1 яйцо;

соль по вкусу;

немного зеленой петрушки для украшения.

Курицу хорошо моем и отвариваем в холодной воде (около 2,5–3 литров). Это важный шаг для получения прозрачного и ароматного супа. Холодная вода помогает мясу постепенно раскрыть свой вкус, создавая богатую основу для супа.

После того, как вода закипит, добавьте немного соли и снимите образующуюся на поверхности пену. Это важный шаг для получения прозрачного супа. Затем добавьте очищенную луковицу, разрезанную пополам. Лук обогатит вкус супа, не доминируя над нежным вкусом курицы.

Бульон оставляют вариться на небольшом огне 3–4 часа. Это ключ к по-настоящему ароматному супу: медленное кипение позволяет мясу стать чрезвычайно нежным и передать все свои ароматы жидкости. За это время суп приобретет насыщенную текстуру и глубокий вкус.

После того, как мясо будет хорошо приготовлено, достаньте курицу и лук из кастрюли. Чтобы суп получился прозрачным, налейте в кастрюлю немного холодной воды. Это поможет мелким частицам осесть и суп станет прозрачнее. Оставьте на несколько минут, затем процедите, чтобы удалить примеси.

Пока суп остывает, приготовьте клецки. 50 г сливочного масла нужно растереть до пены, затем добавьте яйцо, соль и 100 г манной крупы. Хорошо перемешайте, пока не получите однородный состав. Этот простой рецепт обеспечивает легкую и пышную текстуру, необходимую для приготовления незабываемого куриного супа.

Когда суп снова начнет кипеть, возьмите ложку и добавляйте клецки в суп по одной. Будьте осторожны и готовьте их на правильном огне, чтобы они не развалились. Клецки готовы, когда они всплывают на поверхность, после чего их оставляют вариться еще на несколько минут. Подавайте суп с клецками, украсив петрушкой и добавив в каждую тарелку курицу.

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