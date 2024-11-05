Насытит и согреет: рецепт куриного супа с сыром и сливками

Сытный и в то же время легкий для желудка такой суп хорошо утолит голод, не оставив чувства тяжести и переедания.

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Легкий, но сытный суп с курицей, сыром и сливками – лучшее решение для ужина. Ароматный и вкусный он согреет в холодный вечер и утолит голод. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Юлия.

Сырный суп с курицей

Ингредиенты

куриное бедро – 1 шт;

плавленый сыр – 2 шт;

картофель – 3 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

грибы – 150 гр;

брокколи – 150 гр;

зелень;

соль, перец.

Способ приготовления:

Отварить курицу в подсоленной воде, накрыв кастрюлю крышкой и периодически снимая пену.

Грибы порезать и обжарить до готовности. Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить на растительном масле до мягкости.

⠀Через 20 минут добавить в бульон нарезанный кубиками картофель. После закипания варить 5-7 минут. Затем отправить в кастрюлю овощи, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 5-7 минут.

Далее добавить в суп натертый на терке плавленый сыр. Снова все перемешать. Сыр должен расплавиться в бульоне.

При подаче суп посыпать мелко порубленной зеленью. Также можно добавить сухарики.

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