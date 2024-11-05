Насытит и согреет: рецепт куриного супа с сыром и сливками
Сытный и в то же время легкий для желудка такой суп хорошо утолит голод, не оставив чувства тяжести и переедания.
Легкий, но сытный суп с курицей, сыром и сливками – лучшее решение для ужина. Ароматный и вкусный он согреет в холодный вечер и утолит голод. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Юлия.
Сырный суп с курицей
Ингредиенты
- куриное бедро – 1 шт;
- плавленый сыр – 2 шт;
- картофель – 3 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- грибы – 150 гр;
- брокколи – 150 гр;
- зелень;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Отварить курицу в подсоленной воде, накрыв кастрюлю крышкой и периодически снимая пену.
Грибы порезать и обжарить до готовности. Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить на растительном масле до мягкости.
⠀Через 20 минут добавить в бульон нарезанный кубиками картофель. После закипания варить 5-7 минут. Затем отправить в кастрюлю овощи, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 5-7 минут.
Далее добавить в суп натертый на терке плавленый сыр. Снова все перемешать. Сыр должен расплавиться в бульоне.
При подаче суп посыпать мелко порубленной зеленью. Также можно добавить сухарики.
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