Який продукт обрати: наука поставила крапку в питанні про жирне та нежирне молоко

Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

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Коли ми зазираємо в молочний відділ, вибір між жирними та нежирними продуктами може здатися тією ще головоломкою. Традиційна мудрість і рекомендації, наприклад, Американської асоціації серця, уже давно віддають перевагу молочним продуктам із низьким вмістом жиру. Причина в тому, що насичені жири, які містяться в молочних продуктах із високим вмістом жиру, підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Але останні дослідження показують, що все не так однозначно, пише Yahoo News.

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Низка досліджень перевернула це старе припущення з ніг на голову. Учені вже багато років стежать за раціоном харчування та станом здоров'я людей, і їм вдалося виявити кілька дивовижних речей. Виявляється, вибір молочних продуктів із високим або низьким вмістом жиру може бути не таким важливим, як ми думали. Ці дослідження показали, що молочні продукти, незалежно від жирності, пов'язані з нижчим ризиком високого кров'яного тиску, серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.

В одному з найяскравіших досліджень протягом дев'яти років спостерігали за понад 136 000 дорослими з 21 країни. Результати виявилися разючими: у тих, хто щодня вживав щонайменше дві порції молочних продуктів, ризик серцево-судинних захворювань і смерті був значно нижчим, ніж у тих, хто взагалі відмовлявся від молочних продуктів. Що ще цікавіше, вище споживання молочних жирів не підвищувало ризик серцево-судинних захворювань і смерті.

В іншому дослідженні було об'єднано дані 16 досліджень, у яких взяли участь понад 63 000 дорослих. У середньому за дев'ять років люди з вищим рівнем молочного жиру в крові на 29% рідше хворіли на діабет 2-го типу. Цей висновок натякає на те, що молочний жир може бути радше другом, ніж ворогом.

Але чому молочні жири можуть бути корисними? В експертів є кілька теорій. Молочні продукти містять певні типи насичених жирів, які можуть бути нейтральними або навіть корисними для нашого здоров'я. Наприклад, молочний жир має унікальну структуру, яка може допомогти контролювати рівень холестерину. Ферментовані молочні продукти, такі як йогурт і сир, багаті на хороші бактерії та корисні молекули, стають особливо корисними для здоров'я.

Молоко — єдиний продукт харчування, що містить майже всі основні поживні речовини, необхідні для росту й розвитку людини Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хоча вершкове масло та вершки, як і раніше, можуть підвищувати рівень холестерину більше, ніж інші види молочних продуктів, загальна картина молочного жиру переглядається. Наразі експерти з харчування проводять переоцінку ролі насичених жирів у розвитку серцево-судинних захворювань, що може призвести до зміни дієтичних рекомендацій.

Отже, що ж вибрати з молочних продуктів? Наразі розумним видається споживання трьох порцій молочних продуктів у межах збалансованої дієти. І цілком можливо, що деякі з них будуть із високим вмістом жиру. Головне — помірність і різноманітний раціон.

Що ж стосується остаточного вибору між жирними та нежирними продуктами, то, схоже, це зводиться до особистих уподобань. Просто пам'ятайте, що тип молочного продукту може мати більше значення, ніж вміст жиру. А тим, у кого є конкретні проблеми зі здоров'ям, наприклад, високий рівень холестерину, корисно поговорити з лікарем про вибір молочних продуктів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.