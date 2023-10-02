Небесний цілющий дар. Ключ до лікування діабету може мати позаземне походження

У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

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Під час дослідження, проведеного групами фахівців з Нідерландів і Швейцарії, було поставлено завдання з'ясувати потенційні переваги природного освітлення для здоров'я. Незважаючи на те, що група випробовуваних була невеликою — 13 осіб, середній вік яких становив 70 років, контрольована установка забезпечила достовірність результатів. Кожен учасник протягом 4,5 днів отримував природне та штучне освітлення за незмінного розпорядку дня, режиму харчування та фізичної активності.

Основні результати цього дослідження були представлені в закритому форматі в Гамбурзі, на конференції Європейської асоціації з вивчення діабету. Вчені обіцяють опублікувати результати наукової роботи для широкої публіки вже незабаром. Метою дослідження було розуміння ролі сонячного світла в метаболічних функціях нашого організму.

Спонукальним мотивом до проведення дослідження послужила поширена проблема. Внутрішній годинник нашого організму, або циркадний ритм, часто йде у розхід із сучасним стрімким способом життя. Ця невідповідність пов'язана зі зростанням кількості метаболічних захворювань, зокрема діабету 2-го типу. Іво Хабец з Маастрихтського університету, який очолював дослідження, підкреслив важливість природного денного світла як потужного зовнішнього сигналу для внутрішнього годинника нашого організму. Оскільки сучасний спосіб життя змушує більшість людей перебувати в приміщенні, багато хто з них позбавлений можливості користуватися природним світлом.

Під час дослідження проводили кілька тестів, що дають змогу відстежувати рівень цукру в крові, метаболізм, енерговитрати і навіть експресію генів, пов'язаних із внутрішнім годинником організму. Учасники, які перебували під впливом сонячного світла, довше зберігали нормальний рівень глюкози в крові порівняно з тими, хто перебував під штучним освітленням. При сонячному світлі організм учасників ефективніше переходив від спалювання вуглеводів до спалювання жирів для отримання енергії. Також було виявлено позитивний зв'язок між сонячним світлом і двома специфічними генами, які відіграють роль в управлінні нашим внутрішнім годинником.

Резюмуючи отримані результати, Хабец зазначив: "Вид світла, якому ми піддаємося, відіграє певну роль у функціонуванні нашого метаболізму". Таким чином, для тих, хто часто перебуває в закритому приміщенні, це відкриття підкреслює важливість перебування на сонці для збереження здоров'я. Однак перш ніж розпочати щоденне прийняття сонячних ванн, Хабец попереджає, що необхідні додаткові дослідження. Зокрема, щоб з'ясувати ступінь впливу штучного освітлення на метаболізм і визначити, яка кількість природного світла є ідеальною для оптимального підтримання здоров'я. Також не варто забувати, що сонячне світло може чинити згубний вплив на нашу шкіру за умови сильної інтенсивності його кращої дії.

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