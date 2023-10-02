Небесный целебный дар. Ключ к излечению диабета может иметь внеземное происхождение

В поисках методов борьбы с диабетом второго типа, наука обратила свой взор за пределы нашей планеты и, возможно, отыскала там необычное и действенное средство от болезни.

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В борьбе с постоянно растущими проблемами диабета 2-го типа и ожирения ученые обнаружили неожиданного союзника, окружающего нас и сопутствующего человечеству на протяжении всего дня. Корректировка образа жизни для борьбы с этими проблемами здоровья не всегда может быть под силу ввиду множества причин, но наука предложила более простой, не требующий почти никаких затрат времени, способ борьбы с подобными недугами, пишет New Atlas.

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В ходе исследования, проведенного группами специалистов из Нидерландов и Швейцарии, была поставлена задача выяснить потенциальные преимущества естественного освещения для здоровья. Несмотря на то, что группа испытуемых была небольшой — 13 человек, средний возраст которых составлял 70 лет, контролируемая установка обеспечила достоверность результатов. Каждый участник в течение 4,5 дней получал естественное и искусственное освещение при неизменном распорядке дня, режиме питания и физической активности.

Основные результаты этого исследования были представлены в закрытом формате в Гамбурге, на конференции Европейской ассоциации по изучению диабета. Ученые обещают опубликовать результаты научной работы для широкой публики уже в скором времени. Целью исследования было понимание роли солнечного света в метаболических функциях нашего организма.

Побудительным мотивом к проведению исследования послужила распространенная проблема. Внутренние часы нашего организма, или циркадный ритм, часто идут в расход с современным стремительным образом жизни. Это несоответствие связано с ростом числа метаболических заболеваний, в том числе диабета 2-го типа. Иво Хабец из Маастрихтского университета, возглавлявший исследование, подчеркнул важность естественного дневного света как мощного внешнего сигнала для внутренних часов нашего организма. Поскольку современный образ жизни заставляет большинство людей находиться в помещении, многие из них лишены возможности пользоваться естественным светом.

В ходе исследования проводилось несколько тестов, позволяющих отслеживать уровень сахара в крови, метаболизм, энергозатраты и даже экспрессию генов, связанных с внутренними часами организма. Участники, находившиеся под воздействием солнечного света, дольше сохраняли нормальный уровень глюкозы в крови по сравнению с теми, кто находился под искусственным освещением. При солнечном свете организм участников более эффективно переходил от сжигания углеводов к сжиганию жиров для получения энергии. Также была выявлена положительная связь между солнечным светом и двумя специфическими генами, которые играют роль в управлении нашими внутренними часами.

Резюмируя полученные результаты, Хабец отметил: "Вид света, которому мы подвергаемся, играет определенную роль в функционировании нашего метаболизма". Таким образом, для тех, кто часто находится в закрытом помещении, это открытие подчеркивает важность пребывания на солнце для сохранения здоровья. Однако прежде чем приступить к ежедневному принятию солнечных ванн, Хабец предупреждает, что необходимы дополнительные исследования. В частности, чтобы выяснить степень влияния искусственного освещения на метаболизм и определить, какое количество естественного света является идеальным для оптимального поддержания здоровья. Также, не стоит забывать, что солнечный свет может оказывать пагубное влияние на нашу кожу, при сильной интенсивности его лучшей.

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