365 дней за пару минут: как выглядит год на Земле с высоты в 36 тысяч километров (видео)

Наклон оси нашей планеты к плоскости орбиты ее вращения вокруг Солнца отвечает за изменение продолжительности светового дня в течение года.

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Ученые из Европейского космического агентства представили видеоролик, на котором видно, как меняется наклон оси Земли в течение года. Благодаря этому длительность светового дня увеличивается и уменьшается с севера на юг вовремя вращения нашей планеты вокруг Солнца, пишет Space.

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Метеорологический спутник Meteosat Европейского космического агентства постоянно наблюдает за погодой и изменениями климата на Земле. Он вращается вокруг планеты на геостационарной орбите над экватором на высоте в 36 тысяч км над поверхностью Земли.

Наклон оси нашей планеты к плоскости орбиты ее вращения вокруг Солнца отвечает за изменение продолжительности светового дня в течение года Фото: Скриншот

В течение года спутник каждый день делает изображения и присылает их ученым, которые затем проводят анализ полученных данных. Новый видеоролик был создан с помощью 365 снимков (спутник делал фотографии каждый день в 6 утра в течение 2022 года) и благодаря этому можно увидеть какое количество света Солнца попадает на планету в разных регионах в разные сезоны.

Иллюстрация, показывающая, как наклон Земли влияет на смену времен года, когда планета вращается вокруг Солнца Фото: space.com

В среду, 21 июня, в северном полушарии можно было наблюдать за летним солнцестоянием, когда в этой части планеты был самый длинный световой день. То есть день был намного длиннее ночи. День летнего солнцестояние – это день, когда северное полушарие Земли больше всего наклонено к Солнцу и из-за этого эта часть планеты получает больше всего света нашей звезды в течение дня. По словам ученых, наступает пик лета на территории Земли к северу от экватора.

Если в этой части планеты во время солнечного солнцестояния люди получали больше всего солнечного света, то южнее от экватора был пик зимы и здесь была самая длинная ночь. Начиная с четверга, 22 июня, световой день в южном полушарии постепенно будет увеличиваться, в то время, как в северном полушарии все будет наоборот. По словам ученых, на новом видеоролике можно увидеть линию терминатора, то есть границу между освещенной и неосвещенной частью Земли и эта граница смещается в течение года.

Как известно Солнце не перемещается по нашему небу от восхода до заката, но в то же время наша звезда вращается вокруг центра нашей галактики. То, что людям кажется, как перемещение Солнца по небу вызвано вращением планеты вокруг своей оси. А ось Земли имеет наклон примерно 23 градуса к плоскости ее орбиты, по которой она вращается вокруг Солнца. Поэтому дуга, которую описывает Солнце в небе постоянно меняется, и наша звезда находится выше всего в небе во время летнего и зимнего солнцестояния.

В сентябре, как и каждый год на Земле наступит осеннее равноденствие, когда и северное и южное полушария Земли будут освещены светом Солнца одинаково.

Фокус уже писал о том, где на Земле больше и меньше всего солнечного света. В среднем на планете всегда 12 часов в день светло, но разные части Земли получают разное количество света Солнца.

Также Фокус писал о том, что один из ученых считает, что не нужно искать в нашей Солнечной системе загадочную Девятую планету. На самом деле она давно уже найдена и это Плутон. Дело в том, что астрономы исключили Плутон из списка планет и сейчас пытаются найти, по их мнению, настоящую девятую планету, которая вращается вокруг Солнца.