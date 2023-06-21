Странная особенность планеты: где на Земле больше и меньше всего солнечного света

В среднем на планете всегда 12 часов в день светло, но разные части Земли получают разное количество солнечного света.

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Даже если вы никогда не искали место на планете, которое получает больше всего солнечного света, возможно вы задавались вопросом, где его попадает на Землю меньше, а где больше. Ответ на этот вопрос может удивить, пишет IFLScience.

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Хотя в среднем световой день на всей планете составляет примерно 12 часов, северное полушарие получает его большее количество, чем южное. Поэтому на севере световой день немного длиннее. Но все зависит от широты, где вы находитесь.

В любой момент, когда Земля вращается вокруг своей оси, только половина планеты обращена к Солнцу. Но количество времени, в течение которого вы видите дневной свет днем в любой точке планеты, составляет более 12 часов. Это может показаться странным, учитывая, что в сутках 24 часа. Однако на самом деле мы получаем немного больше солнечного света благодаря атмосфере Земли, которая слегка преломляет свет, а это означает, что вы получаете немного света до того, как Солнце взойдет над горизонтом утром, и после того, как Солнце исчезнет за ним ночью.

Количество этого преломленного света, который вы получаете, зависит от широты, где вы находитесь. Земля вращается вокруг своей оси, а тропики, область земного шара, расположенная по обе стороны экватора, направлены к Солнцу. Поэтому вокруг экватора Солнце имеет тенденцию восходить прямо вверх над горизонтом.

Когда мы путешествуем на север или юг от тропиков, Солнце восходит под большим наклоном. В северном полушарии Солнце движется вдоль горизонта слева направо на восходе и закате, а в южном полушарии оно движется справа налево. Эффект от этого наклона заключается в том, что восход и закат Солнца занимают больше времени Верхний край Солнца появляется еще раньше на восходе, а нижний край исчезает еще позже на закате.

Эффект долгого восхода и долгого заката наиболее ярко выражен у Северного и Южного полярных кругов. Здесь, во время солнцестояния, Солнце проводит много времени, скользя вдоль горизонта, давая больше часов солнечного света в течение года.

Хотя в среднем световой день на всей планете составляет примерно 12 часов, северное полушарие получает его большее количество, чем южное. Поэтому на севере световой день немного длиннее Фото: Live Science

Солнце также скользит по горизонту на Северном и Южном полюсах. Разница здесь в том, что это происходит во время равноденствий, а не солнцестояний, что приводит к меньшему количеству часов дневного света в целом.

Полушарие, в котором живет человек, влияет на то, сколько солнечного света можно получить, поскольку в северном полушарии более продолжительное лето, чем в южном полушарии. Это происходит благодаря тому, что орбита Земли эллиптическая, а не идеально круглая.

Земля находится ближе всего к Солнцу в начале января и дальше всего от Солнца в начале июля. Чем ближе Земля к Солнцу, тем быстрее она движется по своему орбитальному пути. Таким образом, сезонные изменения происходят немного быстрее в январе и немного медленнее в июле.

В южном полушарии в январе — лето и в северном полушарии — зима, что касается июля, то все наоброт. Поэтому в северном полушарии люди получают больше солнечного света. В среднем в северном полушарии бывает 93,6 летних дней против 89 летних дней в южном полушарии. Но за Северным полярным кругом, где лето длинное, средняя продолжительность светового дня составляет около 12 часов 40 минут. В то время, как за Южным полярным кругом она составляет 12 часов.

Но если вы хотите получить максимальное количество света, то нужно подняться выше над поверхностью планеты. Например, считается, что на вершине горы Форель (ее высота почти 3400 м) в Гренландии 5052 часа в году светло (а в году примерно 8760 часов). То есть это место получает больше всего света, чем любое другое на планете.

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