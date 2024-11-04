Смак осені: рецепт ідеальної закуски до вина (відео)
Закуска виходить дуже апетитною, ніжною, соковитою та неймовірно смачною.
Якщо хочете влаштувати собі посиденьки з вином наприкінці робочого дня чи на вихідних, обов'язково приготуйте вишукану закуску до напою, рецептом якої поділилася відома кулінарна блогерка Крістін Азізян. Гарбуз, камамбер і горіхи дають неймовірне поєднання смаків.
Закуска до вина з гарбуза та сиру
Інгредієнти:
- гарбуз мускатний (можна взяти і звичайний, головне, щоб можна було порізати його широкими скибочками);
- сир камамбер (або брі);
- горіхи волоські (або кедрові);
- чебрець за бажанням;
- мед.
Спосіб приготування:
Гарбуз порізати кружальцями (товщина 1-1,5 см), почистити, обсмажити на маленькій кількості оливкової олії з обох боків по 2-3 хвилини на середньому вогні. Перекласти у форму для запікання, змащену олією. Зверху викласти сир камамбер тонкими скибочками, горішки і гілочки чебрецю, скропити зверху олією.
Відправити форму в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів на 10-20 хвилин. Готовність гарбуза перевіряти виделкою.
Сир має розплавитися, але не пригоріти. Подавати, зверху полив медом. Можна також подавати з варенням або конфітюром.
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