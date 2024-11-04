Вкус осени: рецепт идеальной закуски к вину (видео)

Закуска получается очень аппетитной, нежной, сочной и невероятно вкусной.

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Если хотите устроить себе посиделки с вином в конце рабочего дня или на выходных, обязательно приготовьте изысканную закуску к напитку, рецептом которой поделилась известный кулинарный блогер Кристин Азизян. Тыква, камамбер и орехи дают невероятное сочетание вкусов.

Закуска к вину из тыквы и сыра

Ингредиенты:

тыква мускатная (можно взять и обычную, главное, чтобы можно было порезать ее широкими ломтиками);

сыр камамбер (или бри);

орехи грецкие (или кедровые);

тимьян по желанию;

мед.

Способ приготовления:

Тыкву порезать кружочками (толщина 1-1,5 см), почистить обжарить на маленьком количестве оливкового масла с двух сторон по 2-3 минуты на среднем огне. Переложить в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху выложить сыр камамбер тонкими ломтиками, орешки и веточки тимьяна, сбрызнуть сверху маслом.

Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 10-20 минут. Готовность тыквы проверять вилкой.

Сыр должен расплавится, но не пригореть. Подавать, сверху полив медом. Можно также подавать с вареньем или конфитюром.

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