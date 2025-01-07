Спасли почки: ученые нашли препарат, уменьшающий токсичность химиотерапии

Химиотерапия зачастую является самым действенным методом борьбы с раком, однако она не лишена серьезных побочных эффектов. Недавно ученые обнаружили препарат, который может избавить многих больных от тяжелейшего из них.

Related video

Недавнее исследование, проведенное учеными в клинике Mass General Brigham, выяснило, что глюкарпидаза, препарат, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), может уменьшить токсичность почек у пациентов, проходящих химиотерапию высокими дозами метотрексата (MTX). Подобный эффект препарата, если он подтвердиться в дальнейших испытаниях, может серьезно повлиять на качество жизни у людей, борющихся с раком, пишет Mass General Brigham.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

MTX, широко используемый для лечения рака центральной нервной системы, сопряжен с серьезными рисками, такими как острое повреждение почек (ОПП), поражение печени и низкий уровень лейкоцитов в крови. Превращая MTX в неактивные метаболиты в течение 15 минут после введения, глюкарпидаза предлагает быстрое биохимическое решение проблемы, однако до сих пор ее реальное клиническое воздействие оставалось практически непроверенным.

Важно

Новый ответ раку: ученые начали испытание лекарства от солидных опухолей

В исследовании, опубликованном в журнале Blood, учеными были проанализированы записи 708 пациентов из 28 крупных американских онкологических центров и сравниваются результаты лечения тех, кто получал глюкарпидазу, и тех, кто не получал. Результаты показали, что вероятность восстановления почек у пациентов, получавших глюкарпидазу, была в 2,7 раза выше. Препарат также ускорял время выздоровления и снижал вероятность развития тяжелой нейтропении или печеночной токсичности.

В исследовании использовался метод, называемый "эмуляцией целевых испытаний", с использованием данных реального мира для имитации условий рандомизированных клинических испытаний, что позволило ученым получить надежные доказательства без затрат и логистических проблем, связанных с традиционными испытаниями. Доктор Шрути Гупта, первый автор исследования и младший врач больницы Бригама и Женщин, подчеркнула уникальную роль глюкарпидазы как одного из немногих доступных антидотов для лечения токсичности, вызванной химиотерапией.

Несмотря на то, что препарат был одобрен FDA еще в 2012 году, его применение было непоследовательным, отчасти из-за отсутствия всесторонних клинических исследований до настоящего времени. Доктор Дэвид Лиф, старший автор и директор клинических и трансляционных исследований в области AKI в отделении почечной медицины Бригхэма, подчеркнул всю строгость и точность методологии научной работы, которая включала ручной анализ карт для учета критических переменных.

Высокодозная химиотерапия MTX, хотя и эффективна при некоторых видах рака, требует баланса между ее применением и значительными побочными эффектами. Авторы надеются, что с появлением доказательств, подтверждающих преимущества глюкарпидазы, она получит более широкое клиническое применение. "Одобрение FDA — это только первый шаг. Если люди не используют препарат, значит, пациенты не получают от него пользы", — говорит доктор Лиф, подчеркивая необходимость приведения практики в соответствие с новыми результатами исследований.

Способность MTX преодолевать гематоэнцефалический барьер сделала его незаменимым при лечении рака центральной нервной системы, но это также повысило риск органной токсичности у больных. Помимо эффективности глюкарпидазы, исследование является примером более широкой проблемы борьбы с побочными эффектами методов и препаратов при лечении рака, которые могут серьезно повлиять на качество жизни пациентов и приверженность их к лечению.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки могут провоцировать развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Также Фокус писал о том, что обычный алкотестер способен выявить рак. Новый враг заболевания — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.