Врятували нирки: вчені знайшли препарат, що зменшує токсичність хіміотерапії

Хіміотерапія часто є найдієвішим методом боротьби з раком, проте вона не позбавлена серйозних побічних ефектів. Нещодавно вчені виявили препарат, який може позбавити багатьох хворих від найтяжчого з них.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими в клініці Mass General Brigham, з'ясувало, що глюкарпідаза, препарат, схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), може зменшити токсичність нирок у пацієнтів, які проходять хіміотерапію високими дозами метотрексату (MTX). Подібний ефект препарату, якщо він підтвердиться в подальших випробуваннях, може серйозно вплинути на якість життя у людей, які борються з раком, пише Mass General Brigham.

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MTX, широко використовуваний для лікування раку центральної нервової системи, пов'язаний із серйозними ризиками, такими як гостре ушкодження нирок (ГУН), ураження печінки і низький рівень лейкоцитів у крові. Перетворюючи MTX на неактивні метаболіти протягом 15 хвилин після введення, глюкарпідаза пропонує швидке біохімічне розв'язання проблеми, проте досі її реальний клінічний вплив залишався практично неперевіреним.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Blood, вчені проаналізували записи 708 пацієнтів з 28 великих американських онкологічних центрів і порівняли результати лікування тих, хто отримував глюкарпідазу, і тих, хто не отримував. Результати показали, що ймовірність відновлення нирок у пацієнтів, які отримували глюкарпідазу, була в 2,7 раза вищою. Препарат також прискорював час одужання і знижував імовірність розвитку тяжкої нейтропенії або печінкової токсичності.

У дослідженні використовувався метод, званий "емуляцією цільових випробувань", з використанням даних реального світу для імітації умов рандомізованих клінічних випробувань, що дало змогу вченим отримати надійні докази без витрат і логістичних проблем, пов'язаних із традиційними випробуваннями. Докторка Шруті Гупта, перша авторка дослідження і молодша лікарка лікарні Брігама і Жінок, підкреслила унікальну роль глюкарпідази як одного з небагатьох доступних антидотів для лікування токсичності, спричиненої хіміотерапією.

Незважаючи на те, що препарат був схвалений FDA ще в 2012 році, його застосування було непослідовним, почасти через відсутність всебічних клінічних досліджень до теперішнього часу. Доктор Девід Ліф, старший автор і директор клінічних і трансляційних досліджень у галузі AKI у відділенні ниркової медицини Брігхема, наголосив на всій суворості й точності методології наукової роботи, яка включала ручний аналіз карт для врахування критичних змінних.

Високодозова хіміотерапія MTX, хоча й ефективна при деяких видах раку, вимагає балансу між її застосуванням і значними побічними ефектами. Автори сподіваються, що з появою доказів, які підтверджують переваги глюкарпідази, вона отримає більш широке клінічне застосування. "Схвалення FDA — це тільки перший крок. Якщо люди не використовують препарат, значить, пацієнти не отримують від нього користі", — говорить доктор Ліф, наголошуючи на необхідності приведення практики у відповідність до нових результатів досліджень.

Здатність MTX долати гематоенцефалічний бар'єр зробила його незамінним при лікуванні раку центральної нервової системи, але це також підвищило ризик органної токсичності у хворих. Крім ефективності глюкарпідази, дослідження є прикладом ширшої проблеми боротьби з побічними ефектами методів і препаратів під час лікування раку, які можуть серйозно вплинути на якість життя пацієнтів і прихильність їх до лікування.

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